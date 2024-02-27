Несмотря на волну возмущения, похоже, концерт LP на арене "Жальгирис" не отменят

Представители каунасской арены "Жальгирис" сообщили: "Мы сейчас разъясняем ситуацию с организаторами концерта, если информация подтвердится, мы готовы отозвать концерт на арене "Жальгирис". Подробности представим в ближайшее время".

Представители арены "Жальгирис" в социальной сети Facebook в ночь на понедельник поделились информацией об изменении планов в связи с концертом американской звезды LP в Каунасе. Выяснилось, что у известной исполнительницы, возможно, есть связи с Россией или же она просто-напросто не интересуется происходящим в мире.

"На каком основании отзывать концерт? Только на том, что она встретилась с поклонниками из России? Конечно, такие действия не своевременные и неуместные. Наши люди чувствительно реагируют, но надо понимать, что американцы далеки от всего этого, они не понимают нашу ситуацию. LP не выражала поддержку России, просто попалась на эмоции, на якобы красивую историю", – сказал Кнабикас.

Исполнительница поделилась в инстаграме видео, на котором позирует в джемпере с российской атрибутикой. Она также поделилась письмом российской поклонницы (дата в письме - годовщина начала войны), в котором поклонница по имени Ольга пишет: "Этот джемпер я заказала как подарок нашего клуба для вашего тура в 2020, который так и не состоялся. Как знать… жизнь не такая, какой была. Но, слава Богу, любовь живет дольше. Я больше не могу держать этот джемпер в своем чулане. Думаю, вы должны его получить. Пусть он дарит вам тепло".

Концерт в России должен был состояться 26 февраля. Об этом сообщалось на сайте российского распространителя билетов.

Спустя некоторое время исполнительница удалила фото и поделилась видео из Копенгагена. В Видео она сказала, что любит всех своих поклонников во всем мире и жаждет выступить перед поклонниками в странах Балтии, но ни слова не упомянула о России.