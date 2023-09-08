Несмотря на сокращение числа самоубийств в Литве, в год добровольно уходит из жизни около 500 человек

По словам руководителя Центра по исследованию суицидологии Паулюса Скруйбиса, число самоубийств в Литве сократилось с 40 до 20 случаев на 100 тыс. жителей.
"Число самоубийств в Литве сокращается с 2000 года. 20 лет назад уровень самоубийств составлял 40 самоубийств на 100 000 жителей, сейчас он составляет менее 20 на 100 000 жителей", – сказал П. Скруйбис на конференции Вильнюсского бюро общественного здоровья Vilnius sveikiau.
"Раньше мужчины совершали суицид в 5 раз чаще, чем женщины, сейчас это число сократилось в 3,5 раза. (...) Число самоубийств сокращается практически во всех возрастных группах", – сказал психолог, добавив, что суицидальность среди пожилых людей по-прежнему высокая.
Однако, по словам П. Скруйбиса, в Литве по-прежнему совершают самоубийства около 500 человек в год.
"Несмотря на то, что число самоубийств сократилось более чем наполовину, оно остается высоким. В европейском контексте оно по-прежнему является одним из самых высоких", – сказал руководитель Центра исследований суицидологии.
По словам вице-мэра города Вильнюса Симоны Белюне, число самоубийств в городе постоянно снижается.
"Мы видим, что у нас, как у крупного города, больший разрыв и более последовательное снижение уровня самоубийств", – заявила вице-мэр на конференции.
Ее поддержал психолог П. Скруйбис, который с 2016 года наблюдает ускоренную тенденцию сокращения числа самоубийств.
"С 2016 года, когда в Вильнюсском городском самоуправлении началась более активная работа по предотвращению самоубийств, сокращение числа самоубийств происходит быстрее, чем в Литве в целом", – добавил он.
Пятница – Всемирный день предотвращения самоубийств.