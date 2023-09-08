Несмотря на сокращение числа самоубийств в Литве, в год добровольно уходит из жизни около 500 человек

По словам руководителя Центра по исследованию суицидологии Паулюса Скруйбиса, число самоубийств в Литве сократилось с 40 до 20 случаев на 100 тыс. жителей.

"Число самоубийств в Литве сокращается с 2000 года. 20 лет назад уровень самоубийств составлял 40 самоубийств на 100 000 жителей, сейчас он составляет менее 20 на 100 000 жителей", – сказал П. Скруйбис на конференции Вильнюсского бюро общественного здоровья Vilnius sveikiau.

"Раньше мужчины совершали суицид в 5 раз чаще, чем женщины, сейчас это число сократилось в 3,5 раза. (...) Число самоубийств сокращается практически во всех возрастных группах", – сказал психолог, добавив, что суицидальность среди пожилых людей по-прежнему высокая.

Однако, по словам П. Скруйбиса, в Литве по-прежнему совершают самоубийства около 500 человек в год.