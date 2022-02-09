aA
За минувшие сутки в Литве установили больше 13 000 новых случаев коронавируса. Количество больных снова растет. По данным за 9 февраля, на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 5277 новых случаев. Однако в некоторых муниципалитетах количество больных сокращается.
Несмотря на рост числа новых случаев, в некоторых муниципалитетах заболеваемость снижается
© DELFI / Andrius Ufartas

Вся Литва находится в черной эпидемиологической зоне. Однако уже сейчас в некоторых муниципалитетах количество больных уменьшается.

Такие данные фиксируются в Неринге, Кретингском районе, Ретавасе, Тельшяйском районе, Акмянском районе, Шяуляе и Шяуляйском районе, Каунасе и Каунасском районе, Алитусе и Алитусском районе, Друскининкай, Тракайском районе, Вильнюсе и Вильнюсском районе, Шальчининкском районе, Швенченском районе и Висагинасе.

Статьи по теме:
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило отметку 400 млн  (1)
Коронавирус в Литве: 13 149 новых случаев и 15 смертей  (1)

В других муниципалитетах количество новых случаев растет.

По-прежнему хуже всего дела обстоят в Шяуляе. Там на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 7944,3 случая.

Похожая ситуация и в Вильнюсе – 7420,6 случаев.

Больше 6000 на 100 000 жителей за последние 14 дней фиксируют в Алитусе и Каунасе. В Алитусе этот показатель составляет 6649,7, в Каунасе – 6288,9 случаев.

Лучше всего дела обстоят в Неринге – 1263,4 случая.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Beveik metus be sekso gyvenantis vyras šaukiasi pagalbos – specialistė atsakė, kaip susilaikymas paveikia žmogų

Delfi Plius Giedrė Balčiūtė

Kaip užklumpa širdies ir kraujagyslių ligos: visas infarktą patyrusias 30-metes vienijo ta pati savybė

Delfi Plius Edmundas Jakilaitis

Apie ginklus: Jakilaitis išbando garso slopintuvus – ar išties jie veikia taip, kaip rodo filmai

Delfi Plius Tomas Ramanskas

Drąsos iš Šaro neatimsi: po pergalės – Jasikevičiaus prisipažinimas apie kitą meilę

M360 Premium Dovilė Jablonskaitė

Magnetinė Lietuva ieško priešnuodžio po stulbinančio bumo atėjusiam štiliui – kuria naujus produktus, ketina veržtis į Baltijos šalis ir virtualią erdvę

Ernestas Naprys

Kas atsitinka, kai robotą dulkių siurblį perki žiūrėdamas tik į specifikacijas: „Roidmi Eve Plus“ apžvalga

Delfi Plius Edita Rouge

Dėl byrančių santykių kalti mes patys: kodėl tik po vedybų suvokiame, su kuo iš tiesų turime reikalą

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Noriu papildomų pajamų: kaip susigaudyti tarp investavimo galimybių ir kur tikėtis daugiausiai grąžos?

Ernestas Naprys

Į rekordus pašoko elektros suvartojimas – ar Lietuvoje pakanka elektrinių ir kiek jų statome?

Delfi Plius Tomas Janonis

Sužibo viltis patekti į milijonierių užimtą ežero pakrantę: po STT tyrimo imtasi beprecedenčių priemonių

Delfi Plius Sniego pilys

Po daugybės metų Rusijoje prabilo SSRS mirties bausmės nuosprendžius vykdęs vyras: nusikaltėliams sakydavo „einame į kabinetą“

Delfi Plius Justina Maciūnaitė

Koks turtas, atėjus krizei, nuvertėja greičiausiai, o koks yra saugiausia investicija?

Delfi Plius Snieguolė Miceikaitė

Teisininkas atsako: kaip nustatomas vaikui skiriamas išlaikymas ir ką daryti, jei vienas iš tėvų grasina nedirbti ir nemokėti?

Delfi Plius Modesta Meškė

Vargina įkyrūs inkštirai? Laikykitės kosmetologės rekomendacijų – būtina griežtai atsisakyti ir vieno maisto produkto

Delfi Plius Dalia Vaitkutė-Šiaulienė

Išskirtinės nakvynės vietos Lietuvoje: privatumas garantuotas, o poilsis gamtoje su visais patogumais kainuoja nuo 50 eurų

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Magistrą studijuojanti striptizo šokėja: man sunku patikėti, kai merginos giriasi, kad daug uždirba

Delfi Plius Eugenija Grižibauskienė

Investuotojas Kandzeras – apie degančias akis, skraidančius verslo angelus ir vyrišką sambūrį

Статьи по теме:

Литва одной из первых в мире начала включать в статистику повторные заражения коронавирусом

Литва одной из первых в мире начала публиковать...

Коронавирус в Литве: 9844 новых случая и 9 смертей (1)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 9844 новых случая...

TOP новостей

Премьер Литвы: если правительство будет видеть необходимость, "паспорт возможностей" вернут (4)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду после...

Треть переболевших COVID-19 сталкиваются с такими симптомами: они не проходят месяцами (4)

Постоянная усталость, сложность с концентрацией...

"Содра" начинает выплачивать пенсии: многие получатели почувствуют перемены

Уже в январе Фонд социального страхования (" Содра ")...

Конституционный суд Литвы прекратил дело о законности "паспорта возможностей" (10)

В среду Конституционный суд (КС) Литвы остановил дело о...

Организаторы: 16 февраля в Вильнюсе состоится факельное шествие (9)

Вильнюсский муниципалитет разрешил проведение...