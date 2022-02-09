Несмотря на рост числа новых случаев, в некоторых муниципалитетах заболеваемость снижается

Вся Литва находится в черной эпидемиологической зоне. Однако уже сейчас в некоторых муниципалитетах количество больных уменьшается.

Такие данные фиксируются в Неринге, Кретингском районе, Ретавасе, Тельшяйском районе, Акмянском районе, Шяуляе и Шяуляйском районе, Каунасе и Каунасском районе, Алитусе и Алитусском районе, Друскининкай, Тракайском районе, Вильнюсе и Вильнюсском районе, Шальчининкском районе, Швенченском районе и Висагинасе.

В других муниципалитетах количество новых случаев растет.

По-прежнему хуже всего дела обстоят в Шяуляе. Там на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 7944,3 случая.

Похожая ситуация и в Вильнюсе – 7420,6 случаев.

Больше 6000 на 100 000 жителей за последние 14 дней фиксируют в Алитусе и Каунасе. В Алитусе этот показатель составляет 6649,7, в Каунасе – 6288,9 случаев.

Лучше всего дела обстоят в Неринге – 1263,4 случая.