2024.07.14 07:06

Несмотря на плохую погоду, в субботу в центре Паланги было много отдыхающих

 
ru.DELFI.lt
Palanga liepos 13-osios vakarą
Palanga liepos 13-osios vakarą
ФОТО: Justina Asakavičiūtė | Delfi

В субботу дожди не обошли стороной и взморье, поэтому в центре Паланги днем было пусто. Вечером ситуация изменилась.

Несмотря на то, что дождь успокоился, остался холодный ветер. В Паланге в субботу вечером было 19 градусов тепла, однако ощущаемая температура была 13.

Похоже, это не остановило отдыхающих: на улице Й.Басанавичюса отдыхающие демонстрировали свои наряды, танцевали.

Palanga liepos 13-osios vakarą

Одни сидели в кафе и ресторанах, другие покупали фастфуд. В субботу в одном из кафе выступал исполнитель Ритис Цицинас. Внимание людей привлекали также уличные музыканты, много людей собралось около игровых автоматов.

Smalsuoliai klausosi Ryčio Cicino koncerto

Были и те, кто примерял на себя новое украшение города - большие крылья.

Palanga liepos 13-osios vakarą

Похоже, погода не омрачает настроение отдыхающим. В воскресенье обещают более приятную погоду – днем будет солнечно, 17–20 градусов тепла, сильного ветра не ожидается.

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