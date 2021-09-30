В среду министерство зарегистрировало проект закона о пенсиях, в котором предлагается установить, что общая часть пенсии, предназначена для обеспечения минимальных доходов в старости, в случае инвалидности, потере трудоспособности.

Также изменят порядок начисления пенсий по старости и инвалидности – при подсчете общей части пенсии не будут учитывать стаж и обязательный стаж.

В проекте сказано, что размер пенсии социального страхования зависит от стажа и полученных учетных единиц.

Согласно статистике "Содры", в январе этого года в Литве было 69 000 получателей пенсии по старости, у которых не было обязательного пенсионного стажа, это 11% всех пенсионеров (всего 614 000).

Средняя пенсия этих людей составляет 230 евро и является меньше минимальных доходов – 260 евро (2021 год).

"По данным анализа "Содры", 2/3 людей, неполучивших обязательный стаж - это женщины. Кроме того, таких людей больше в регионах. Нередко это последствие того, что в регионах рабочих мест меньше, чем жителей трудоспособного возраста. С учетом социальной уязвимости этих лиц, важно делать все для снижения нищеты среди людей этой группы", – сказано в документ.

Там сказано, что благодаря предлагаемым поправкам, в 2022 г. средняя пенсия по старости может составить 465 евро (соотношение со средней зарплатой – 43,5%), в 2023 г. - 505 евро (44,8%), в 2024 г. – 544 евро (45,8%).

Средняя пенсия у людей с необходимым стажем в 2022 г. должна составлять 489 евро (45,8%), в 2023 г. – 533 евро (47,3%), в 2024 г. – 576 евро (48,5%).

По данным министерства, в июле 2021 г. средняя пенсия составляла 413,8 евро, у людей с обязательным стажем – 441 евро.

Согласно подсчетам, если изменится подсчет общей части пенсии, то в 2022 году на это потребуется дополнительно 67 млн. евро. А для индексации персональной части пенсии - 70 млн. евро.

Министерство также предлагает сделать так, чтобы "Содра" выплачивала деньги одиноким пенсионерам без дополнительных заявок со стороны пенсионеров.

Кроме того, с 2023 г. выплаты одиноким пенсионерам должны достигать базовому размеру вдовьих пенсий. В проекте бюджета "Содры" этот размер составит 32 евро. Его индексируют в зависимости от роста фонда заработной платы за 7 лет.

Согласно данным, в следующем году "Содра" получит 5,836 млрд. евро, расходы "Содры" составят 5,533 млрд. евро. Это на 504,73 млн. евро (9,47%) и 446,73 млн. евро (8,78%) больше, чем запланировано в этом году.

Delfi сообщал, что предложения по пенсиям критически оценили экономисты. Раймондас Куодис поднял вопрос справедливости выплаты одинаковой базовой пенсии для всех, независимо от стажа. Таутвидас Марчюлайтис критиковал предложение использовать деньги из резерва для увеличения выплат по единицам учета.

Предлагаем калькулятор, который позволит подсчитать, какими будут пенсии без реформы и после реформы, если ее одобрят.