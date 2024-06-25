Неслыханная наглость: в Вильнюсе нелегально снесена охраняемая вилла

„Вдруг приехала тяжелая техника и начала сносить это великолепное здание. Оно находится в охраняемой зоне. Никого о работах не информировали. Община ничего не знала. Что происходит? Приехали работники муниципалитета, составляют какие-то протоколы“, - информировал журналиста житель Жверинаса.
жители обсуждали эти действия и в фейсбуке, писали, что работы, вероятно, нелегальные.
По данным Центра реестра, участок на ул. Малонёи, 5, принадлежит ЗАО Foreksas.
Участок находится в зоне культурного наследия.
По данным Центра реестра, здесь стояла двухэтажная больница. Площадь 554.66 кв. м. Здание построено в 1940 г. На участке был склад и хозпостройка.
ЗАО Foreksas купило землю и постройки 11 августа 2022 года.
Директор компании - Валентас Цибульскис, косвенный владелец – Паулюс Квеселайтис.
Вильнюсский муниципалитет информировал Delfi, что здание снесено нелегально: „В минувшее воскресенье в районе Жверинас, по адресу ул. Малонёи, 5, застройщик ЗАО Foreksas нелегально снес здание – типичную городскую виллу, которая в 2008–2017 гг была включена в реестр культурных ценностей. ЗАО Foreksas планирует в этом месте построить новый дом.“
По словам представителей муниципалитета, разрешение на снос зданий не выдавалось, без него работы нелегальны.
„Несмотря на то, что сейчас здание уже не включено в реестр культурных ценностей, цель Вильнюсского муниципалитета - сохранение уникальной застройки Жверинаса, поэтому Департамент культурного наследия просили признать это здание зданием урбанистической застройки исторического района, чтобы защитить его от сноса. На прошлой неделе было принято решение заказать оценку состояния здания, оценить его ценность, архитектурные элементы“, - указал муниципалитет.
Муниципалитет указал, что обратится в Государственную инспекцию по строительству.
„Незаконные действия застройщика не останутся безнаказанными. Мы сначала обратимся в Инспекцию по строительству, которая расследует случаи самовольного строительства, сноса зданий и назначает штрафы. Затем муниципалитет потребует, чтобы застройщик заплатил установленный штраф за незаконные действия. В-третьих, могут быть ограничены возможности застройщика распоряжаться участком.
Наша цель, сделать так, чтобы Жверинас сохранил свою уникальность, своеобразный архитектурный стиль“, - указал муниципалитет.
Delfi обратился за комментарием к ЗАО Foreksas, однако ответа пока не получил.