Несколько сотен молодых людей из Литвы могут выиграть бесплатные билеты по Европе

DiscoverEU - это программа Европейского союза, предлагающая молодым людям в возрасте 18 лет проездной билет для знакомства с Европой через опыт обучения.

Новый раунд программы DiscoverEU , которая является частью программы Erasmus+, объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе "Весна 2024". Конкурс будет открыт на Европейском молодежном портале до 30 апреля 2024 года — здесь .

Если вы пройдете отбор, то сможете путешествовать на срок от 1 до 30 дней в период с 1 июля 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Кроме того, вы получите дисконтную карту DiscoverEU со скидками на культурные посещения, учебные мероприятия, спорт, местный транспорт, проживание, питание и многое другое!

Можно также путешествовать с друзьями. Все зависит только от вас. Вы можете поехать в одиночку или добавить до 4 друзей в свою группу, если они соответствуют критериям.