Несколько сотен молодых людей из Литвы могут выиграть бесплатные билеты по Европе

Новый раунд программы DiscoverEU, которая является частью программы Erasmus+, объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе "Весна 2024". Конкурс будет открыт на Европейском молодежном портале до 30 апреля 2024 года — здесь.
DiscoverEU - это программа Европейского союза, предлагающая молодым людям в возрасте 18 лет проездной билет для знакомства с Европой через опыт обучения.
Чтобы подать заявку, вам необходимо:
- Родится в период с 1 июля 2005 года (включительно) по 30 июня 2006 года (включительно); На момент принятия решения о выборе законно проживать в одном из государств-членов Европейского союза или одной из третьих стран, участвующих в программе Erasmus+: Исландия, Лихтенштейн, Северная Македония, Норвегия, Сербия и Турция;
- Укажите номер удостоверения личности, паспорта или карты легального проживания в онлайн-анкете;
- Принять участие в викторине (если вы не подаете заявку в качестве члена группы).
Если вы пройдете отбор, то сможете путешествовать на срок от 1 до 30 дней в период с 1 июля 2024 года по 30 сентября 2025 года.
Кроме того, вы получите дисконтную карту DiscoverEU со скидками на культурные посещения, учебные мероприятия, спорт, местный транспорт, проживание, питание и многое другое!
Можно также путешествовать с друзьями. Все зависит только от вас. Вы можете поехать в одиночку или добавить до 4 друзей в свою группу, если они соответствуют критериям.
Обратите внимание, что если у вас есть инвалидность или проблемы со здоровьем, которые затрудняют ваше путешествие, вам будет оказана помощь и поддержка, чтобы помочь вам принять участие в программе.