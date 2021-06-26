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Несколько десятков живущих в Литве белорусов 26 июня провели пикет на границе около Медининкского КПП, они ненадолго останавливали транспортные средства - в основном тягачи, между участниками протеста и водителями разгорелся конфликт.
Opozicijos naudojama Baltarusijos vėliava
Opozicijos naudojama Baltarusijos vėliava

Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что две группы белорусов, в каждой из которых было до 15 человек провели акцию протеста в 5 км от границе, на терминале. Они ненадолго останавливали автомобили, выезжающие из Литвы, чтобы обратить внимание водителей на ситуацию в Беларуси.

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Акция проходила с 13 до 15 часов.

По словам Мишутиса, движение на этом участке неинтенсивное, через Медининкский КПП проезжают около 20 тягачей и несколько других автомобилей.

Представитель СОГГ также сообщил, что после 14 ч. между участниками акции и водителями разгорелся словесный конфликт, пришлось вызвать пограничников и полицию.

"Большая часть водителей перед выездом должна свернуть в этот терминал. Когда участники акции не пропустили машины, водители разозлились, были те, кто подлил масла в огонь. Но словесная перепалка в физический конфликт не переросла, между ними встали пограничники и успокаивали людей. Была вызвана полиция", – сказал Мишутис.

Неделю назад такая же акция прошла на КПП в Лаворишкес.

Организаторы акции требуют, чтобы режим Александра Лукашенко освободил заключенных, а ЕС назначил более жесткие санкции, призывают не вести торговлю с режимом, поскольку это дает ему средства на репрессии против белорусов.

Напомним, что в четверг, 24 июня, ЕС официально ввел санкции в отношении важных секторов белорусской экономики. Цель санкций - ограничение экспорта белорусских удобрений, нефтепродуктов и табачных изделий.

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