Нескольким сотрудникам Wargaming в Литве неожиданно аннулировали ВНЖ

Что говорят в Департаменте миграции

За комментарием «Зеркало» обратилось в Департамент по миграции при МВД Литвы. Там отметили, что не комментируют персональные кейсы по аннулированию ВНЖ и не владеют информацией о количестве сотрудников компании, которых лишили этого документа. Но добавили, что, как правило, подобные решения миграционные службы принимают исходя из рекомендаций Департамента госбезопасности .

— Департамент государственной безопасности оценивает угрозу государственной безопасности со стороны иностранцев в каждом конкретном случае с учетом конкретных обстоятельств, — говорится в ответе пресс-службы. — Оценка угрозы, исходящей от лица, может быть изменена при выяснении новых обстоятельств в отношении лица, а также изменившейся геополитической ситуации. Правовые акты не определяют понятия угрозы безопасности государства или исчерпывающего перечня угроз безопасности государства — оценка осуществляется с учетом конкретных обстоятельств, судебной практики и т.п. Обращаем ваше внимание, что суды неоднократно отмечали, что право приезжать в Литовскую Республику и жить здесь не является естественным, оно не предоставляется автоматически гражданам третьих стран и приобретается только в том случае, если эти лица соответствуют требованиям закона «О правовом положении иностранных лиц». Окончательные решения об аннулировании вида на жительство в Литве принимает Департамент миграции, оценивая все соответствующие обстоятельства в каждом конкретном случае, включая оценку Департамента госбезопасности.