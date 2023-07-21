Нескольким сотрудникам Wargaming в Литве неожиданно аннулировали ВНЖ

— В письме говорится, что Литва аннулирует виды на жительство, которые получили белорусы, ранее служившие по контракту в Вооруженных силах РБ. Речь о прапорщиках и офицерах. Причем аннулируют безо всякого предупреждения — просто ставят перед фактом, — рассказал «Зеркалу» источник, знакомый с ситуацией. Эту информацию нам подтвердил и действующий сотрудник компании.
Нам не удалось оперативно получить комментарий от Wargaming по поводу ситуации с аннулированными ВНЖ. Как только (и если) мы его получим, то сразу опубликуем.
Как правило, высококвалифицированные специалисты, которые получают более 1,5 средней зарплаты в Литве (в первом квартале 2023 года средняя зарплата составила 1192 евро на руки. — Прим. ред.), могут претендовать на Blue card. Это специальный вид на жительство в ЕС сроком на три года. Решение о его выдаче страна ЕС принимает самостоятельно. Был у двух сотрудников Wargaming Blue card или «обычный» ВНЖ, неизвестно.
В Wargaming в Литве работают 986 человек. Чистая прибыль литовской компании по итогам 2022 года составила более 2,2 миллиона евро, она входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Литвы в сфере IT.
Что говорят в Департаменте миграции
За комментарием «Зеркало» обратилось в Департамент по миграции при МВД Литвы. Там отметили, что не комментируют персональные кейсы по аннулированию ВНЖ и не владеют информацией о количестве сотрудников компании, которых лишили этого документа. Но добавили, что, как правило, подобные решения миграционные службы принимают исходя из рекомендаций Департамента госбезопасности.
Мы обратились и в Департамент госбезопасности Литвы, поинтересовались, почему бывших военнослужащих-контрактников, которые работают в Wargaming, лишили ВНЖ.
— Департамент государственной безопасности оценивает угрозу государственной безопасности со стороны иностранцев в каждом конкретном случае с учетом конкретных обстоятельств, — говорится в ответе пресс-службы. — Оценка угрозы, исходящей от лица, может быть изменена при выяснении новых обстоятельств в отношении лица, а также изменившейся геополитической ситуации. Правовые акты не определяют понятия угрозы безопасности государства или исчерпывающего перечня угроз безопасности государства — оценка осуществляется с учетом конкретных обстоятельств, судебной практики и т.п. Обращаем ваше внимание, что суды неоднократно отмечали, что право приезжать в Литовскую Республику и жить здесь не является естественным, оно не предоставляется автоматически гражданам третьих стран и приобретается только в том случае, если эти лица соответствуют требованиям закона «О правовом положении иностранных лиц». Окончательные решения об аннулировании вида на жительство в Литве принимает Департамент миграции, оценивая все соответствующие обстоятельства в каждом конкретном случае, включая оценку Департамента госбезопасности.
Напомним, не так давно в Департаменте миграции Литвы сообщили, сколько белорусов с начала года получили отказ в выдаче ВНЖ страны. На конец мая их было 309 — намного больше, чем за весь 2022 год. Им было отказано по причине угрозы безопасности — например, люди могли указать в анкете, что поддерживают Россию в войне.