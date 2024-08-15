"Несчастная ты, попала в биржайскую среду!" 700 шагов по Биржай, где и Петр I гулял

„Здесь была встреча Петра Первого и короля Августа Второго. Встреча была в 1701 году, после Нового года. Несмотря на то, что Пасха была на носу, надо было поститься, готовиться к празднику, ничего похожего [на подготовку к религиозному празднику] тут не было. Нарушены все 10 заветов Божих: горячительные напитки лились рекой, азартные игры, красивые девки. Заседали тут пару месяцев, и в конце концов разъехались, подписав договор о взаимопомощи. И кое-что Петр оставил. Есть легенда, что каждое утро он любил погулять вокруг замка; вместе с ним шла его охрана и его пару слуг, литовцев, из крепости. И вот он, остановившись на этом месте, посмотрел вдаль и громко крикнул: „А это что за астрав (остров)?“. Слуги не поняли: что за „астрав“ он там увидел?“.