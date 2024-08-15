"Несчастная ты, попала в биржайскую среду!" 700 шагов по Биржай, где и Петр I гулял

Нашим проводником стала художественный руководитель Науседжяйского дома культуры и экскурсовод Ирина Шакуро, которая приехала в Литву 20 лет назад из Беларуси, чтобы заниматься сельским хозяйством. Чем отличается биржайский литовский от „просто литовского“, из-за чего Тышкевич получил гневное письмо от царя — расскажем в новом выпуске „700 шагов по Литве“. Шагаем!
Первое, что встречает каждого, кто приезжает в Биржай — это красное здание, построенное в прошлом столетии. До 2019 года тут располагалась почта, которую было решено перенести из-за ветхого состояния здания. Судьба дома решалась на публичных торгах.
„Это здание встретило и меня, когда я в 1999 году со своей семьей приехала в Литву, приехала в Биржай. Обычные дни у нас стираются в памяти, а события, имеющие влияние на будущее, остаются. Я очень рада, что у Биржайского самоуправления хватило политической воли, чтобы это здание приобрести. Общество, люди поделились на два фронта: одни говорили, зачем такие деньги платить? Но я человек сентиментальный, для меня важна историческая ценность“, — делится воспоминаниями Ирина.
Теперь в этом здании будет студия имени литовского авангардиста и поэта Йонаса Мекаса, где будут храниться документы, переписки, экспонаты, связанные с его жизнью и творчеством.
В этом году семья Ирины отметила важную дату — 25 лет проживания в Литве. Путь переселенцев был не столь легок: попытки заниматься сельским хозяйством, к которым располагала сама жизнь в плодородном регионе севера Литвы. Успехи, увеличение поголовья до 200 голов крупнорогатого скота, финансовые сложности, закрытие фермы, поиск себя, обучение литовскому языку — которое не обошлось без лингвистических сюрпризов.
„Когда я приехала в Литву, моя цель была быстрее выучить литовский язык. Я твердо решила, что хочу тут жить, и в первую очередь выучить язык. И моя соседка, достаточно интеллигентная женщина, тоже фермерствует, сказала: „Несчастная ты несчастная, попала в биржайскую среду, по-биржайски и выучишь“. И теперь я уже могу и на литовском, и на „биржайском литовском“, — говорит Ирина.
Следующая точка нашего маршрута — белый костёл, построенный в 1862 году меценатом Михаилом Тышкевичем. В 1868 году тут появилась доска с благодарностью от жителей Биржай — доска, на которую и собрали деньги сами горожане. Благодарить было за что, учитывая сложную историю строительства.
„Этот храм, костёл, он пятый. Первый был построен в 1500 году плюс-минус, самое начало 16 века. Но из чего строили тогда? Дерево. Оно было очень недолговечным — что-то сгнило, что-то сгорело. И вот в 19 веке, когда Тышкевичи стали владеть нашим краем, горожане начали говорить: как так, надо построить храм, который был бы достоин имени Божьего. Интересно, что о строительстве католического храма узнал царь. И он, конечно, разозлился: он такое письмо написал, если нашими словами передать: Тышкевич, ты совсем страх потерял? Но Тышкевич был отличный дипломат, он выкрутился, чтобы и овцы были целы, и волки целы. На другой стороне реки быстро стала строиться церковь“, — рассказывает Ирина.
Еще одно туристическое место — Астравское поместье, название которого породило произношение Петра Первого и паника местных слуг, неверно истолковавших слова государя.
„Здесь была встреча Петра Первого и короля Августа Второго. Встреча была в 1701 году, после Нового года. Несмотря на то, что Пасха была на носу, надо было поститься, готовиться к празднику, ничего похожего [на подготовку к религиозному празднику] тут не было. Нарушены все 10 заветов Божих: горячительные напитки лились рекой, азартные игры, красивые девки. Заседали тут пару месяцев, и в конце концов разъехались, подписав договор о взаимопомощи. И кое-что Петр оставил. Есть легенда, что каждое утро он любил погулять вокруг замка; вместе с ним шла его охрана и его пару слуг, литовцев, из крепости. И вот он, остановившись на этом месте, посмотрел вдаль и громко крикнул: „А это что за астрав (остров)?“. Слуги не поняли: что за „астрав“ он там увидел?“.
Это была специфика старорусского произношения, которая и привела к дискоммуникации. Началась паника: что за „астрав“ увидел царь? Это слово в итоге прилипло к полуострову — который и был замечен Петром Первым, и все стали называть его Астравский полуостров. Тут же и появилось Астравское поместье Тышкевичей.
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