2024.06.03 16:00

Несчастье в Польше: литовский турист упал с высоты 90 м

 
ru.DELFI.lt
Zakopanė
Zakopanė
ФОТО: Shutterstock

3 июня спасатели в Татрах на вертолете доставили в Закопанскую больницу туриста из Литвы, который упал с горы Швиница, с высоты около 90 м и получил ушибы. Спасательная операция длилась до ночи, поскольку несчастье произошло в воскресенье в темное время, сообщает польское агентство PAP.

„В воскресенье вечером словацкие спасатели сообщили нам о группе литовцев, которые просят о помощи. Участники похода пошли в горы без необходимого снаряжения, а на вершинах до сих пор лежит обледенелый снег. Один из туристов поскользнулся и упал с высоты 90 м, он получил травму грудной клетки и разные ушибы“, – сказал спасатель.

На помощь пострадавшему выехала группа спасателей, которая оказала ему первую помощь. Литовского туриста на носилках доставили в безопасное место, на заре на вертолете его забрал и увез в больницу вертолет.

Швиница - самая высокая гора в Закопане.

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