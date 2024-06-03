Несчастье в Польше: литовский турист упал с высоты 90 м

„В воскресенье вечером словацкие спасатели сообщили нам о группе литовцев, которые просят о помощи. Участники похода пошли в горы без необходимого снаряжения, а на вершинах до сих пор лежит обледенелый снег. Один из туристов поскользнулся и упал с высоты 90 м, он получил травму грудной клетки и разные ушибы“, – сказал спасатель.