Несчастье в Каунасе напомнило о серьезной проблеме общественного транспорта

Пожилая женщина пользуется 43 автобусом почти ежедневно. В тот день Янина отправилась за покупками на рынок. Когда вернулась домой на автобусе, и произошло несчастье.

"Вижу, что не смогу перепрыгнуть. Вытянула одну ногу, другую, постояла и упала на бордюр. Как ступила, так на живот и упала. Головой уперлась в остановку", – рассказала женщина, заметив, что автобус остановился слишком далеко от тротуара.

Внучка Янины Гинтаре рассказала, что, к счастью, руки и ноги бабушки целы, а вот голову пришлось зашивать.

Янина сказала, что автобус не первый раз останавливается так далеко от тротуара.

Гинтаре сказала, что водитель автобуса уехал, пенсионерке помогать не стал.

"Остановилась проезжавшая мимо на машине женщина. Она вышла и вызвала скорую", – рассказала внучка.

Представитель Kauno autobusai сказал, что это нередкая проблема.