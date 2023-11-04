Несчастье в Каунасе напомнило о серьезной проблеме общественного транспорта

Пожилая женщина пользуется 43 автобусом почти ежедневно. В тот день Янина отправилась за покупками на рынок. Когда вернулась домой на автобусе, и произошло несчастье.
"Вижу, что не смогу перепрыгнуть. Вытянула одну ногу, другую, постояла и упала на бордюр. Как ступила, так на живот и упала. Головой уперлась в остановку", – рассказала женщина, заметив, что автобус остановился слишком далеко от тротуара.
Внучка Янины Гинтаре рассказала, что, к счастью, руки и ноги бабушки целы, а вот голову пришлось зашивать.
Янина сказала, что автобус не первый раз останавливается так далеко от тротуара.
Гинтаре сказала, что водитель автобуса уехал, пенсионерке помогать не стал.
"Остановилась проезжавшая мимо на машине женщина. Она вышла и вызвала скорую", – рассказала внучка.
Представитель Kauno autobusai сказал, что это нередкая проблема.
"Это проблема городской инфраструктуры, каждый каунасец видит, что "карман" на одних остановках маленький, на других нормальный, а где-то слишком близко стоит столб или дерево", – сказал директор Kauno autobusai Римас Станкайтис.
Сами водители, чтобы не повредить автобус, не подъезжают слишком близко. Иногда мешают оставленные слишком близко к остановке автомобили.
"Не буду отрицать, и водители иногда слишком расслаблены и по привычке, что часто что-то мешает, останавливаются далеко от тротуара. Так бывает", – сказал Станкайтис.
Глава Ассоциации перевозчиков Гинтарас Накутис сказал, что эта проблема появилась, когда сменили автобусы со старых на новые низкопольные.
"Старые были более маневренными", – заметил он.
Специалисты говорят, что постоянно учат водителей, что делать, если подъехать к остановке сложно. В правилах указано, что водитель должен подъехать как можно ближе к тротуару.