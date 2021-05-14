Неринга остается самым активным самоуправлением по вакцинации

Среди крупных городов лидеры также не меняются – больше всего привитых в Алитусе и Каунасе. В них хотя бы одну дозу вакцины получила треть населения (34,5%).

По абсолютным показателям за Нерингой следует курортный Бирштонас (46,5%) и Аникщяйский район (37,5%). Среди наименее привитых самоуправлений остаются Шальчининкайский район (17,7%) и Висагинас (18,2%).

Немногим более 20% населения привито в Клайпеде, Вильнюсе, Клайпедском и Скуодском районах.

Среди крупных городов за Алитусом и Каунасом следует Вильнюс, в столице хотя бы одну дозу вакцины получили 32,1% жителей.

С минувшей пятницы за неделю в стране привито в целом 157 тыс. человек. Первую прививку получили более 102 тыс. из них, более 55 тыс. доз было выделено для ревакцинации.

На минувшей неделе первую дозу получило меньшее количество людей, однако больше доз было предназначено для ревакцинации.

В среднем за неделю первую прививку получали по 14,5 тыс. человек в день. Больше всего, 18 тыс. человек, было привито в эту среду.

До сих пор первой дозой в Литве привито 844 тыс. человек, двумя дозами – более 424 тыс. человек.