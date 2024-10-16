Нерест: в Литве вступает в силу запрет на вылов лосося и кумжи

"Акция „Охраняем лосося“ проводится с целью защиты лососевых рыб во время их миграции и нереста, чтобы они могли успешно нереститься, когда достигнут нерестилищ. Эти рыбы проходят долгий путь к нерестилищам в реках Литвы и во время нереста становятся особенно уязвимыми, поэтому мы очень ценим участие общественности. Мы призываем жителей внести свой вклад в защиту этой ценной рыбы и, заметив браконьеров, как можно скорее сообщить по телефону 112“, – говорит директор Департамента охраны дикой природы Манте Раманаускене в сообщении.