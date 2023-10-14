Неравенство доходов в Литве: каковы тенденции?

Равномерность распределения доходов в обществе измеряет коэффициентом Джинни. В его крайних случаях, когда все средства разделены среди населения поровну или в случае все доходы сосредоточены в одних руках коэффициент принимает значение 0 и 100. Реальное состояние дел с распределением доходов в обществе располагает те или иные государства между этими полюсами. Чем выше показатель – тем неравномернее распределены доходы в обществе.
По мнению, Агне Лаужадите-Тутлене, доцента кафедры экономической политики Факультета экономики и делового администрирования ВУ, рост неравенства в Литве связан с общими тенденциями на литовском рынке труда. Так по данным Конфедерации промышленников Литвы, 28% промышленных предприятий указали, что нехватка рабочих рук является основным фактором, мешающим наращивать объемы производства. При этом нехватка рабочей силы столкнулась с относительно высоким уровнем безработицы, что по мнению госпожи Лаужадите-Тутлене свидетельствует о существовании в Литве структурной безработицы – т.е. ситуации, когда квалификация безработных больше не соответствует требованиям работодателей.
Значение коэффициента Gini для стран ЕС в 2022 году
Вместе с тем, "неравенство доходов само по себе не является мировым злом, которым его иногда представляют в прессе политики-популисты" – считает Лев Львовский, академический директор аналитическо центра BEROC. "Что плохого в том, что хирург получает больше, чем мед брат? А что лучшая футболистка сборной Англии больше, чем участница запасного состава? Неравенство – это скорее следствие более важных экономических процессов" – поясняет эксперт.
По его мнению, неравенство в распределении доходов может появляться следствие технологического прогресса. Например, производительность инженеров-программистов за последние 20 лет росла гораздо быстрее чем производительность парикмахеров. Но вместе с тем, такая ситуациям может быть следствием неравенства экономических возможностей – когда той или иной категории людей невозможно устроится на более высокооплачиваемую работу в силу законов или практик, существующих в стране. В этом случае "если успешный пластический хирург покупает себе люксовый автомобиль, то в этом нет ничего плохого, до тех пор пока при желании пластическим хирургом может стать любой гражданин вне зависимости от пола, того в какой семье, с каким цветом кожи он родился".
За последние десять лет в ЕС коэффициент Джинни находился возле значения в 30. Однако среди стран-членов он существенно различается. Так в 2022 году наиболее равными доходами в обществе могли похвастаться Словакия (21,2), Словения (23,1) и Чехия (24,8). На другом конце расположились Болгария (38,4), Литва (36,2) и Латвия (34,3). Причем если в Болгарии и Латвии это показатель в 2022 году снизился, то в Литве, напротив, вырос.
"Рост неравенства доходов в 2022 году в Литве не несет непосредственной опасности” – считает госпожа Лаужадите-Тутлене, “поскольку текущий уровень неравенства доходов в Литве не является рекордным. Самое высокое значение GINI (т.е. 37,9) наблюдалось в 2015 году, что могло быть вызвано введением евро в Литве. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе существует риск дальнейшего увеличения неравенства доходов".
Общая картина, демонстрирующая рост неравенства в распределении доходов в Литве при более детальном рассмотрении не так очевидна. Если обратиться к данным Департамента статистики и посмотреть структуру занятых по размеру заработков за последние годы можно убедиться, как минимум, в трех вещах:
- число наименее обеспеченных граждан в Литве не увеличилось. Доля занятых получающих минимальную месячную заработную плату и тех, чьи доходы ниже нее года снизилось с 2,5% в 2020 и 2021 годах до 2,4% в 2022.
- число занятых с заработками от минимального уровня оплаты труда до 800 евро сократилось вдвое с 17,1% в 2020 году до 7,0% в 2022 году
- доля занятых с ежемесячным доходов превышающим 3000 евро, напротив, вырос значительно, практически удвоившись с 5,4% в 2020 году до 10% в 2022 году.
Рост заработков стал следствием двух важных факторов. Во-первых, инфляция заставляет подымать оплату труда работникам для компенсации роста цен. Кроме того, нельзя забывать поддержку со стороны государства наименее обеспеченных граждан. Во-вторых, в Литву за последние годы приехало значительное число зарубежных высокооплачиваемых специалистов. IT релокация компаний из Беларуси тому очевидное подтверждение. Если посмотреть на аналогичные распределение заработков в сфере высоких технологий, то в последние два года очевиден рост числа наиболее высокооплачиваемых сотрудников.
По мнению, доцента кафедры экономической политики Лаужадите-Тутлене, эмиграция ИТ-компаний и специалистов из Беларуси могла сыграть определенную роль в изменении распределения доходов, однако это не стало определяющим фактором, увеличивающим неравенство доходов в Литве. По мнению эксперта, в Литве крайне актуальна проблема нехватки талантов, которую пока не в состоянии решить система образования страны. За счет развития технологий и возможности удаленной работы литовские компании сейчас имеют возможность искать сотрудников в других странах. Работодатели хотят нанимать не только квалифицированных работников, но и лучших из них с мирового рынка, что приводит к увеличению разрыва в заработной плате между людьми с высокой и низкой квалификацией.
Таким образом, при более детальном анализе очевидно, что рост неравенства в распределении заработков в Литве больше связан с увеличением числа высокооплачиваемых сотрудников, чем с ростом малоимущих. Поэтому сам по себе он пока не несет очевидных негативных эффектов для экономики и общества. Вместе с тем, при сохранении в средне- и долгосрочном периоде тенденции роста неравенства в оплате труда могут возникнуть дисбалансы, препятствующие здоровому росту экономики, а, следовательно, сделает общий рост благосостояния населения затруднительным. Не зря, по мнению экспертов Всемирного банка, неравенство доходов является одной из главных проблем Литвы.