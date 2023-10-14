Неравенство доходов в Литве: каковы тенденции?

Вместе с тем, "неравенство доходов само по себе не является мировым злом, которым его иногда представляют в прессе политики-популисты" – считает Лев Львовский, академический директор аналитическо центра BEROC. "Что плохого в том, что хирург получает больше, чем мед брат? А что лучшая футболистка сборной Англии больше, чем участница запасного состава? Неравенство – это скорее следствие более важных экономических процессов" – поясняет эксперт.

По его мнению, неравенство в распределении доходов может появляться следствие технологического прогресса. Например, производительность инженеров-программистов за последние 20 лет росла гораздо быстрее чем производительность парикмахеров. Но вместе с тем, такая ситуациям может быть следствием неравенства экономических возможностей – когда той или иной категории людей невозможно устроится на более высокооплачиваемую работу в силу законов или практик, существующих в стране. В этом случае "если успешный пластический хирург покупает себе люксовый автомобиль, то в этом нет ничего плохого, до тех пор пока при желании пластическим хирургом может стать любой гражданин вне зависимости от пола, того в какой семье, с каким цветом кожи он родился".