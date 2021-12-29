О своем детстве в литовском городе атомщиков Висагинасе, роли вороны в первом классе, родителях, которые решили не уезжать из Литвы, спортивной акробатике, памятнике Любви, любимом театре, связях с Санкт-Петербургом Александр делится со читателями Delfi и слушателями Rusradio.lt.

"(Не)Простые истории" - совместный проект русскоязычных СМИ Литвы. Эти истории в нашей студии рассказывают люди, благодаря которым о Литве узнают во всем мире.

У кого-то Литва ассоциируется со вкусными блюдами, другие слышали о хороших дорогах, баскетболе, Fintech'е, театре или оперном искусстве, политике. За всеми этими достижениями стоят конкретные люди разных национальностей и культур, живущие среди нас.

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