"Мы в шоке. Наша коллега из Украины Алиса сегодня, в 7.15 ч. ехала на 37 автобусе на работу, водитель автобуса на полную громкость включил "Московские новости". Сначала негромко, а потом прибавил звук. Может, он так демонстрировал свою позицию?", – рассказала жительница Каунаса.
Порталу Kas vyksta Kaune ситуацию прокомментировала пресс-секретарь ЗАО Kauno autobusai Грета Макунайте.
"Мы отрицательно оцениваем такое поведение водителя и сожалеем в связи со сложившейся ситуацией. Информируем, что мы связались с водителем, ему сделали предупреждение. Мы поддерживаем Украину, где идет война, и стараемся, чтобы в каунасском общественном транспорте гражданам Украины не пришлось сталкиваться с ненавистью в этот тяжелый для них период", – сказала Макунайте.
Она заметила, что водителям общественного транспорта в принципе запрещено громко слушать радио.
"Кроме того, водители не могут пользоваться и наушниками. Мы должны понимать, что это может представлять опасность как для пассажиров, так и для других участников движения. Если пассажирам кажется, что звук радио слишком громкий, пассажиры могут попросить водителя убавить звук", – акцентировала Макунайте.
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