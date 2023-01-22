Неприятные отпускные сюрпризы: на многих зарубежных курортах туристов ждут нововведения

Президент Туристической палаты Литвы Жидре Гавелене сказала LNK, что туристический налог не должен быть сюрпризом. Он также применяется в Вильнюсе, Друскининкай. Его взимают большинство крупных городов и курортных регионов.
“Его можно назвать туристическим налогом. Это не новая практика, она используется уже давно. Очень приятно, когда большая часть этого собранного налога инвестируется в туристическую инфраструктуру", - сказала Ж. Гавелене.
Она сообщила, что такой налог может применяться на региональном или городском уровне.
“Эта плата может варьироваться внутри самой страны и может быть разной в ее регионах. Однако, если вы покупаете поездку у туроператора, обычно все налоги уже включены, либо вы получаете очень четкую информацию о том, какие могут быть дополнительные сборы. Но действительно не стоит беспокоиться о том, что эта плата составит большую часть стоимости поездки.
Это один или два евро в день, не более того. Часто этот налог даже не применяется к детям младше 16 или 18 лет. Есть всякие исключения", - сказала собеседница LNK.
Однако некоторые страны вводят определенные ограничения и значительные штрафы за нарушения.
“Существует старое правило не мусорить на пляжах, в общественных местах или в местах отдыха. Мы все движемся к более чистой планете. Введение правил или их объяснение вносят ясность.
На Тенерифе сейчас возобновили коммуникацию, после пандемии, чтобы всем туристам было понятно”, — сказала президент Литовской туристической палаты.
Говоря о правилах Майорки, Ж. Гавелене напомнила, что у этого острова есть проблема - постоянные дикие вечеринки.
“И часто возникали драки. Правила введены, чтобы всем было комфортнее отдыхать. И уж точно никого без надобности не наказывают", - заверила она.
Президент Литовской туристической палаты призвал перед поездкой ознакомиться с обычаями и правилами страны, в которую вы отправляетесь.
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