Неприятная погода задержится, снова пойдет снег

Ожидаются кратковременные осадки. В основном дождь и мокрый снег. Местами возможны грозы. Будет дуть достаточно сильный ветер. Над Литвой будет держаться холодная масса воздуха – днем будет всего 4-8 градусов тепла.

В ночь на четверг снова пройдет зона осадков. Во многих районах ожидается мокрый снег и снег. На дорогах местами ожидается гололед. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В четверг днем до полудня осадки прекратятся. А потом снова будут формироваться облака, пойдет мокрый снег, дождь. Будет дуть сильный западный., северо-западный ветер. Днем будет 4-9 градусов тепла.