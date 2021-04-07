Неприятная погода задержится, снова пойдет снег

Ожидаются кратковременные осадки. В основном дождь и мокрый снег. Местами возможны грозы. Будет дуть достаточно сильный ветер. Над Литвой будет держаться холодная масса воздуха – днем будет всего 4-8 градусов тепла.
В ночь на четверг снова пройдет зона осадков. Во многих районах ожидается мокрый снег и снег. На дорогах местами ожидается гололед. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В четверг днем до полудня осадки прекратятся. А потом снова будут формироваться облака, пойдет мокрый снег, дождь. Будет дуть сильный западный., северо-западный ветер. Днем будет 4-9 градусов тепла.
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