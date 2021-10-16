До сих пор государство оплачивало тесты привитым одной дозой студентам вузов, коллегий и профтехучилищ.

Напомним, что "паспорт возможностей" в Литве могут получить полностью привитые, переболевшие коронавирусом или сдавшие ПЦР-тесты жители. Правительство Литвы раньше компенсировало жителям тестирование, сейчас тем, кто не хочет прививаться, тесты придется сдавать за свой счет.