До сих пор государство оплачивало тесты привитым одной дозой студентам вузов, коллегий и профтехучилищ.
Напомним, что "паспорт возможностей" в Литве могут получить полностью привитые, переболевшие коронавирусом или сдавшие ПЦР-тесты жители. Правительство Литвы раньше компенсировало жителям тестирование, сейчас тем, кто не хочет прививаться, тесты придется сдавать за свой счет.
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