Непривитым студентам – платные тесты на COVID-19

Ранее государство компенсировало тесты студентам, которые вакцинированы первой дозой.

Сделать тест и получить ковид-сертификат до 15 октября могли студенты высшей школы, профессиональных школ, неформального образования для взрослых.

Ковид-сертификат ("паспорт возможностей") могут получить привившиеся, переболевшие или тестирующиеся, однако правительство Литвы в последнее время принимает решения о введении платных тестов, для того, чтобы ускорить темпы вакцинации.