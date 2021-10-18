Непривитым студентам – платные тесты на COVID-19

Ранее государство компенсировало тесты студентам, которые вакцинированы первой дозой.
Сделать тест и получить ковид-сертификат до 15 октября могли студенты высшей школы, профессиональных школ, неформального образования для взрослых.
Ковид-сертификат ("паспорт возможностей") могут получить привившиеся, переболевшие или тестирующиеся, однако правительство Литвы в последнее время принимает решения о введении платных тестов, для того, чтобы ускорить темпы вакцинации.
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