Неприукрашенная реальность: постоянно надо от чего-то отказываться, чтобы выжить

„К хлебу с маслом колбасу уже не купишь, потому что дорого“, – сказал вильнюсец Витаутас Вайтекутис.
Каждый месяц он задает себе один и тот же вопрос – от чего на этот раз отказаться, чтобы выжить.
„Готовлю суп, себестоимость 2-3 евро. Мне его хватает на несколько дней. И живем, хороший суп, не все в ресторане умеют такой приготовить“, – сказал он.
Витаутас болеет рассеянным склерозом и, кроме того, ухаживает за больной женой. Пенсия по инвалидности и выплаты на уход за женой вместе составляют 800 евро. Но деньги уходят на горючее для автомобиля, на лекарства, услуги здравоохранения, еду, аренду социального жилья, коммунальные расходы.
„Ты живешь, но такая жизнь... Просто поддерживаешь себя и все“, – сказал Витаутас.
Центробанк подсчитал, что через 13 лет мы будем жить, как богатые европейцы. Тогда наш уровень жизни будет как средний в ЕС.
„Уровень жизни, иными словами, покупательная способность, грубо говоря, зависит от доходов человека. Сколько товаров и услуг он может купить за свои доходы“, – сказал представитель ЦБ Вайдотас Тузикас.
20 лет назад уровень жизни в Литве был наполовину ниже, чем у британца или немца. Сейчас он составляет 83% от среднего в ЕС. Литва быстрее, чем другие страны Балтии нагоняет Западную Европу.
Средняя зарплата за 20 лет в Литве выросла больше, чем в 5 раз. Примерно в 5 раз увеличилась и средняя пенсия. Покупательная способность работающих людей увеличилась в 2,5 раза. Рост кажется значительным, но на самом деле ли литовцы стали жить лучше?
„Зарплаты небольшие, по сравнению с тем, сколько мы работаем. Если бы зарплаты были выше, а цены стабильнее, тогда все было бы в порядке. А сейчас цены высокие“, – сказала женщина.
„Как говорится, всегда может быть в 12 раз лучше“, – вторил ей другой прохожий.
Последние данные опроса „Евробарометра“ показали, что 8 из 10 литовцев довольны качеством жизни.
„Сейчас уровень доверия очень высокий. Литовцы настроены достаточно оптимистично в вопросе своего финансового будущего“, – сказал преподаватель университета Управления и экономики ISM Марюс Кушлис.
Однако 4 из 10 литовцев отмечают, что расходы у них большие. Треть указали, что много хлопот вызывает сфера здравоохранения, а также экономическое положение и безработица. Пятая часть видит недостатки в системе образования.
Министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас сказал, что благодаря росту уровня жизни, жители смогут купить больше товаров и услуг, однако увеличатся также зарплаты, пенсии и социальные выплаты.
ЦБ может лишь прогнозировать, как изменится жизнь, когда вырастет уровень жизни.
„Если рост составит 2% в год, то цены увеличатся в 1,5 раза. Если средние зарплаты, пенсии, социальные выплаты увеличатся на 3%, то в течение 20 лет уровень цен в евро практически удвоится“, – сказал Тузикас.
„О, мы когда-то будем жить лучше. А мне надо сейчас, а не когда-нибудь потом“, – сказал вильнюсец Витаутас.
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