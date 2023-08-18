Неполучившая убежища в Литве белоруска: могу поклясться на крови – я никогда не делала Литве ничего плохого

Руководительница центра гражданских инициатив "Наш дом" Ольга Карач в пятницу подтвердила Delfi, что ДМ уведомил ее о решении не предоставлять ей убежища. Она сказала, что планирует обжаловать это решение в суде.

Литва якобы обосновала свое решение тем, что Карач брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а также участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.

Активистка сказала Delfi, что для своего youtube-канала она записывала Жириновского в 2021 году.

Она рассказала, что попросила политического убежища в Литве в сентябре 2022 года. По ее словам, она это сделала, поскольку ситуация стала серьезно накаляться – выяснилось, что белорусский КГБ завербовал литовского юриста, который работал с белорусскими организациями.