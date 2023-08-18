Неполучившая убежища в Литве белоруска: могу поклясться на крови – я никогда не делала Литве ничего плохого

Руководительница центра гражданских инициатив "Наш дом" Ольга Карач в пятницу подтвердила Delfi, что ДМ уведомил ее о решении не предоставлять ей убежища. Она сказала, что планирует обжаловать это решение в суде.
Литва якобы обосновала свое решение тем, что Карач брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а также участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.
Активистка сказала Delfi, что для своего youtube-канала она записывала Жириновского в 2021 году.
Она рассказала, что попросила политического убежища в Литве в сентябре 2022 года. По ее словам, она это сделала, поскольку ситуация стала серьезно накаляться – выяснилось, что белорусский КГБ завербовал литовского юриста, который работал с белорусскими организациями.
"Белорусская пропаганда тогда стала распространять информацию о том, что мое имя есть в списках тех, кого планируют расстрелять, что меня надо расстрелять без суда. Стало ясно, что в Беларуси меня объявили террористкой, а там за это полагается смертная казнь. Звучат угрозы, что меня увезут в багажнике, 17 дней меня охраняли литовские сотрудники, у них была информация о том, что меня хотят убить. Если коротко – небезопасно", – ответила она на вопрос, почему она решила просить убежища.
По словам Карач, все время она находилась в Литве по выданному ДМ временному виду на жительство. По ее заверениям, ДМ не намерен лишать ее вида на жительство даже после того, как ее признали угрозой нацбезопасности Литвы.
"Этого я не понимаю. Это значит, что в Литве есть какие-то силы, которые хотят очернить меня перед глазами литовского общества. Если в случае предоставления убежища я являюсь угрозой, а с временным видом на жительство - нет, то как это понять? Что самое странное, что речь идет о том же человеке?", – удивлялась она.
Решение не предоставлять убежище, по словам Карач, показывает не отношение ДМ к ней, а отношение ко всем белорусам, которых признали угрозой на самых разных основаниях.
"Основной вопрос должен быть – передают информацию КГБ или нет. Я могу на Библии или на чем хотите поклясться, что никогда не делала Литве ничего плохого, никому не передавала никакую связанную с Литвой информацию и не сотрудничала ни с какими спецслужбами. Могу поклясться на крови", – сказала активистка.
ДМ в пятницу ответил Delfi, что никакие конкретные дела и решения в отношении конкретных лиц он не комментирует.
В ответе Delfi ДГБ указал, что ДГБ делает выводы относительно угрозы, которую представляют граждане других стран, на основе имеющейся информации, предоставленной разведкой.
"Публично индивидуальные случаи мы не комментируем. Служебная информация по данному вопросу передана тем, кто принимал решения и компетентным ведомствам. Решение о предоставлении убежища или временного вида на жительство принимает ДМ, оценив как выводы ДГБ, так и другую имеющуюся информацию", – сказано в ответе.
18 августа Карач вместе с другими белорусскими активистами участвовала в пресс-конференции, на которой ничего не сказала о том, что ей отказано в убежище. Об этом сообщил портал Meduza.
Карач сказала, что не говорила об этом на пресс-конференции ради своих коллег. Пресс-конференция была посвящена другой теме - опасениям живущих в Литве белорусов.
"Если бы я сообщила об этом решении, то это уже была бы моя пресс-конференция, другие коллеги остались бы в стороне", – пояснила она.