Непогода в Вильнюсе: буря в столичных парках повалила 35 деревьев

По данным Вильнюсского самоуправления, ветер повалил около 20 больших деревьев в парке "Вингис", около 10 – в Бернардинском саду, который был закрыт из-за последствий урагана, 3 в парке "Пасаку" и по одному дереву в парках "Сапеги" и "Йоманто".

За выходные управляющая компания "Grinda", следящая за состоянием городских улиц и окружающей среды, получила более 300 сообщений о сломанных ветках и поваленных деревьях, поврежденных заборах или рекламных щитах, сообщает самоуправление.

По словам представителей управляющей компании "Stebulė", заботящейся о городских зеленых насаждениях, ветер повалил деревья в парках в районах Антакальнис, Шнипишкес, Науйининкай, на территориях школ и детских садов. Сильнее всего пострадали старые или пораженные болезнями деревья.