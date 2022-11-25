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В пятницу вечером на Кафедральной площади неожиданно ненадолго зажгли огни на вильнюсской елке. Елка украшена как трехэтажный юбилейный торт с 700 свечей, пишет madeinvilnius.lt.
Vilniaus eglė
Vilniaus eglė
© Made in Vilnius

"Мы решили сделать рождественскую елку основным акцентом дня рождения и юбилея, главным украшением, тортом. Это торт с 700 свечей", – сказал дизайнер Доминикас Концявичюс.

Огни на елке зажгут 26 ноября вечером.

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