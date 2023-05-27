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В субботу стало известно о еще одной тяжелой утрате - скончался журналист программы LNK "Добрый вечер, Литва" Вилюс Станкявичюс.
Vilius Stankevičius
Vilius Stankevičius
© Facebook nuotr.

Печальную новость Delfi подтвердил пресс-секретарь LNK Гедиминас Малашкявичюс.

До этого об утрате сообщил портал "Новости Расейняй". Он также поделился соболезнованиями на своей странице в Facebook.

"Нам будет не хватать тебя, дорогой друг и коллега... Искренние соболезнования семье", — говорится на странице.

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