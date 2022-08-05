Навка писала, что на арене "Айсберг Сочи" покажут балет на льду "Лебединое озеро". Сообщается, что в звёздном составе Олимпийские чемпионы и чемпионы мира:Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Иван Ригини и Морис Квителашвили!
Delfi пытался связаться с Ванагасом, но пока безуспешно.
Песков и Навка поженились в 2015 г. В интернете уже не раз ходили слухи о том, что пара разводится. Такие пересуды появляются и потому, что супруги редко выходят в люди вместе, хотя раньше их часто можно было увидеть вдвоем. У пары есть дочь Надежда.
Навка родилась в Днепре (Украина). Была чемпионкой фигурного катания.
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