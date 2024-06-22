Неожиданная встреча после заката на взморье

„У нас был традиционный отдых в Пярвалке. Фотографированием природы я заинтересовался не так давно. Я в основном „охочусь“ на птиц. Однако самое интересное — фотографировать животных, которые обычно выходят после захода солнца“, — говорит мужчина. Встреча, которую можно увидеть на фотографиях, произошла в лесу Пярвалки.

„Около десяти часов вечера мы пошли в лес Пярвалки. Вскоре появилась косуля, фотографии оказались качественными, ведь солнце еще не зашло. Я был доволен „уловом“ и не ожидал увидеть ничего другого. На обратном пути мы решили сократить путь, поэтому, не доходя до маяка, свернули на поляну. Быстро темнело, пришлось пробираться сквозь высокую траву по непроезжей дороге. Мы мысленно ругались и считали, сколько клещей поймаем. Внезапно увидели пару лосей, и запечатленные кадры компенсировали все неудобства. Животные оказались довольно смелыми, даже неясно, они или мы испугались больше“, - рассказал фотограф.