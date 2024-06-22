2024.06.22 12:42

Неожиданная встреча после заката на взморье

 
ru.DELFI.lt
Неожиданная встреча после заката
Неожиданная встреча после заката
ФОТО: Paolo | Ignacijus Daukšos nuotr.

Иногда отпуск может подарить не только приятное времяпрепровождение, но и неожиданные встречи. Кадры, сделанные Игнацием Даукшей на берегу моря, превзошли обещания.

„У нас был традиционный отдых в Пярвалке. Фотографированием природы я заинтересовался не так давно. Я в основном „охочусь“ на птиц. Однако самое интересное — фотографировать животных, которые обычно выходят после захода солнца“, — говорит мужчина. Встреча, которую можно увидеть на фотографиях, произошла в лесу Пярвалки.

Неожиданная встреча после заката

„Около десяти часов вечера мы пошли в лес Пярвалки. Вскоре появилась косуля, фотографии оказались качественными, ведь солнце еще не зашло. Я был доволен „уловом“ и не ожидал увидеть ничего другого. На обратном пути мы решили сократить путь, поэтому, не доходя до маяка, свернули на поляну. Быстро темнело, пришлось пробираться сквозь высокую траву по непроезжей дороге. Мы мысленно ругались и считали, сколько клещей поймаем. Внезапно увидели пару лосей, и запечатленные кадры компенсировали все неудобства. Животные оказались довольно смелыми, даже неясно, они или мы испугались больше“, - рассказал фотограф.

Игнациюс говорит, что лося можно увидеть редко, поэтому он до сих пор под впечатлением вечерней прогулки.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии