Неожиданная тенденция: банки фиксируют перемены в поведении людей, которые ездят в Польшу

Экономист банка Citadele Александр Изгородин сказал, что в первые полгода 2024 г. жители Литвы истратили в Польше 3,7 млн. евро (в то же время в 2023 г. - 4,6 млн.). За год снижение расходов уменьшилось на 20%.
„На 20% сократилось количество операций. Это показывает, что жители реже стали ездить в Польшу за покупками“, – сказал экономист.
Экономист Swedbank Грета Илеките также сказала, что больше всего жители Литвы ездили за покупками в Польшу в начале 2022 г. Тогда в Польше ввели льготный 0% НДС на продукты.
„Данные Swedbank за 7 месяцев показывают, что расходы литовцев в Польше за год сократились на 7%. А если учесть курс злотого, то расходы снизились на 10%“, – сказала она.
По ее словам, надо понять, что траты литовцев в Польше зависят от сезона.
„За первые два летних месяца этого года, по сравнению с прошлым, литовцы истратили в Польше на 3 млн. евро меньше“, – сказала экономист.
Банк SEB также зафиксировал снижение трат в Польше. Экономист Тадас Повилаускас сказал, что в первые 6 месяцев 2024 г. жители потратили в Польше на 11% меньше, чем за то же время год назад.
По его словам, люди, которые едят в Польшу за продуктами, обычно платят за покупки наличными, меняют евро на злотые, поэтому безналичный расчет не отражает все расходы жителей.
„Часто с помощью банковских карт в Польше рассчитываются лица, которые ездят в Польшу на отдых или едут в другие страны Европы через Польшу. Пока нет данных польской статистики за второй квартал этого года о расходах литовцев, но, по подсчетам поляков, в I квартале литовцы потратили в Польше на 0,7% больше, чем год назад, однако в евро эта сумма была на 9,5% больше“, – сказал Повилаускас.
Все экономисты уверены, что жители Литвы стали реже ездить за покупками в Польшу из-за изменения курса злотого.
Илеките сказала, что злотый вернулся на докризисный уровень.
„Это значит, что злотый стал крепче, поэтому за евро мы можем купить там меньше. За 1 евро в этом году можно купить 4,3 злотых. Для сравнения, в 2022 г. курс составлял 5 злотых за евро. Изменение означает, что товары стали на 15% дороже“, – заметила она.
Экономист Повилаускас сказал, что повлияло на ситуацию даже изменение цен на горючее.
„В первом полугодии дизельное топливо в Литве было немного дешевле, чем в Польше, поэтому это в Польше литовцы покупали меньше горючего“, – сказал он и напомнил о дефляции цен на продукты в Литве, а в Польше, между тем, цены росли.
„Поэтому такие тенденции не побуждают людей ехать в Польшу за покупками“, – заметил Повилаускас.
Изгородин прибавил, что надо не забывать о восстановлении покупательной способности.
„У людей есть деньги и они смело их тратят. Нет жизненной необходимости ехать в Польшу за более дешевыми продуктами. Это не такой острый вопрос, как в 2022-2023 гг.“, – сказал он, напомнив на то, что в Польше вернули НДС на продукты.
Основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал, что одна из причин снижения покупок с помощью банковских карт - это то, что в этом году жители Литвы чаще ездят в дальние страны.
„Люди летят в отпуск, но я думаю, измерят ситуацию безналичным расчетом неправильно.
Как известно, литовцы нечасто пользуются банковскими картами, поскольку так получают плохой курс. Они пользуются наличными“, – предположил он.
Кроме того, по словам Визицкаса, в Польше некоторые товары и сейчас на 20-30% дешевле (а иногда и больше).
„Я думаю, что в этом месяце данные будут другими, ведь многие поедут за школьными принадлежностями. Там многие школьные товары намного дешевле“, – напомнил он.