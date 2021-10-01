aA
Сантаришкская клиника была готова открыть дополнительно до 10 коек в палате интенсивной терапии для больных COVID-19 пациентов, однако пока в этом не было необходимости, сказал глава клиники Феликсас Янкявичюс.

"Мы готовы открыть новое отделение интенсивной терапии для ковидных пациентов, но пока этого не потребовалось, будем следить за ситуацией. Несмотря на общий рост числа больных коронавирусом, в последнюю неделю в Вильнюсском регионе больных больше не стало, это хорошая новость", – сказал Янкявичюс.

"Что больше всего радует, так это то, что нет необходимости в открытии дополнительных коек в интенсивной терапии, количество госпитализируемых не меняется. Мы готовы открыть отделение не меньше чем на 10 коек, такие резервы у нас есть", – прибавил он.

Статьи по теме:
Профессор о масштабах волны ковида: будет нарастать еще 4 недели  (29)
Коронавирус в Литве: 1970 новых случаев и 18 смертей  (33)

По словам директора клиники, на прошлой неделе в клинике были заняты 80% из 78 коек для ковидных больных и 80–90% коек в реанимации.

"Похожая ситуация и в других больницах региона, В Вильнюсской клинической больнице заняты 80% из 110 коек, в реанимации заняты все койки, однако в других больницах региона - в Алитусе, Укмерге, Электренай заполненность коек для ковидных больных составляет 70-80%, как и на прошлой неделе", – сказал Янкявичюс.

По его словам, пока в клинике не ограничивали предоставление плановых услуг, но если придется открывать дополнительные койки в реанимации, то это коснется плановых услуг.

Что касается общих тенденций, Янкявичюс сказал, что число молодых больных коронавирусом людей растет, но тяжелых случаев стало меньше.

"У нас сейчас есть пациенты разного возраста, есть и младше 30 лет, госпитализированы 4 детей, но тяжелобольных пациентов стало меньше. Состояние детей не критическое, улучшилось и состояние 14-летнего, о котором говорили на прошлой неделе", – сказал директор клиники.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве: 1806 новых случаев и 19 смертей (40)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1806 новых...

Коронавирус в Литве: 1847 новых случаев и 14 смертей (13)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1847 новых...

TOP новостей

Поспешившие с выбором поставщика электроэнергии потребители в Литве остались в дураках? (34)

Министерство энергетики Литвы представило план по...

Около Друскининкай началось возведение забора на границе с Беларусью (5)

В пятницу государственная компания EPSO-G и ее дочерняя...

С пятницы – перемены в ношении масок: некоторые жители называют это абсурдом (48)

С 1 октября в Литве даже людям с "паспортом...

Профессор о масштабах волны ковида: будет нарастать еще 4 недели (29)

Эксперты предлагают улучшить систему информирования...

Прогноз: отопление в Вильнюсе может подорожать на 70% (59)

Отопление в Вильнюсе может подорожать на 70%, сказал...