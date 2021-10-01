"Мы готовы открыть новое отделение интенсивной терапии для ковидных пациентов, но пока этого не потребовалось, будем следить за ситуацией. Несмотря на общий рост числа больных коронавирусом, в последнюю неделю в Вильнюсском регионе больных больше не стало, это хорошая новость", – сказал Янкявичюс.

"Что больше всего радует, так это то, что нет необходимости в открытии дополнительных коек в интенсивной терапии, количество госпитализируемых не меняется. Мы готовы открыть отделение не меньше чем на 10 коек, такие резервы у нас есть", – прибавил он.

По словам директора клиники, на прошлой неделе в клинике были заняты 80% из 78 коек для ковидных больных и 80–90% коек в реанимации.

"Похожая ситуация и в других больницах региона, В Вильнюсской клинической больнице заняты 80% из 110 коек, в реанимации заняты все койки, однако в других больницах региона - в Алитусе, Укмерге, Электренай заполненность коек для ковидных больных составляет 70-80%, как и на прошлой неделе", – сказал Янкявичюс.

По его словам, пока в клинике не ограничивали предоставление плановых услуг, но если придется открывать дополнительные койки в реанимации, то это коснется плановых услуг.

Что касается общих тенденций, Янкявичюс сказал, что число молодых больных коронавирусом людей растет, но тяжелых случаев стало меньше.

"У нас сейчас есть пациенты разного возраста, есть и младше 30 лет, госпитализированы 4 детей, но тяжелобольных пациентов стало меньше. Состояние детей не критическое, улучшилось и состояние 14-летнего, о котором говорили на прошлой неделе", – сказал директор клиники.