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В литовских лесах можно увидеть удивительные картины. Например, в начале октября в Каманском резервате специалисты нашли хлороциборию сине-зеленую (Chlorociboria aeruginosa), изумительный цвет которой завораживает.
Žaliagrybis S. Sprainaitytės nuotr.
Žaliagrybis S. Sprainaitytės nuotr.

"Засушливое начало осени не порадовало грибников, зато появилась возможность полюбоваться другими представителями царства грибов. Очень интересны и формой и окрасом грибы семейства гелоциевых. В лесах иногда можно найти гниющую древесину синеватого цвета – так ее окрашивает мицелий хлороцибории сине-зеленой, но сами плодовые тела в виде лепестков и чаш появляются нечасто", – сообщает дирекция охраняемых территорий Жемайтии.

По данным специалистов, в мире насчитывается около 20 видов хлороцибории, а в Литве произрастают лишь два из них.

Древесина, окрашенная мицелием хлороцибории сине-зеленой, издавна ценится у резчиков по дереву. Хлороцибории — сапротрофы, произрастающие на гниющей древесине лиственных деревьев, чаще всего - на дубе.

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