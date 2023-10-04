Неожиданная находка: на чердаке дома в Старом городе обнаружен необычный архив

В этом доме в советское время находился паспортный стол МВД Октябрьского района Вильнюса. Возможно, что работники этого учреждения в 1972 г. сложили ненужные документы в коробки и перенесли их на чердак. Такое предположение связано с тем, что в одной из коробок найдена, видимо, случайно туда попавшая фотография ВАЗ-2013, который начали производить в 1972 году.
В коробках находятся разные документы НКВД ЛССР 1940–1941 гг, документы межвоенного времени Литовской полиции, свидетельства военных беженцев, прибывших на территорию Литвы из Польши в 1939–1940 гг, карточки находившихся в розыске людей. Кром того, было найдено много измятых и неиспользованных бланков МВД Литвы межвоенного периода, периодических изданий и т.д.
При разборе коробок были сделаны интересные находки. Межвоенные объявления о розыске преступников и вознаграждении за их поимку, в которых сохранилась уникальная лексика. Есть и рекомендации для водителей автомобилей 1940–1941 гг. показывать поворот "рукой или открытием дверцы кабины", а при обгоне "сигналить" и др. Здесь есть и пустая пачка из-под сигарет Vesta того же периода - для одних это ненужный мусор, а для других редкий артефакт из прошлого.