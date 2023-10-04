Неожиданная находка: на чердаке дома в Старом городе обнаружен необычный архив

В этом доме в советское время находился паспортный стол МВД Октябрьского района Вильнюса. Возможно, что работники этого учреждения в 1972 г. сложили ненужные документы в коробки и перенесли их на чердак. Такое предположение связано с тем, что в одной из коробок найдена, видимо, случайно туда попавшая фотография ВАЗ-2013, который начали производить в 1972 году.

В коробках находятся разные документы НКВД ЛССР 1940–1941 гг, документы межвоенного времени Литовской полиции, свидетельства военных беженцев, прибывших на территорию Литвы из Польши в 1939–1940 гг, карточки находившихся в розыске людей. Кром того, было найдено много измятых и неиспользованных бланков МВД Литвы межвоенного периода, периодических изданий и т.д.