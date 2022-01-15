В соответствии с объявленными данными, всего в 2021 году начато 76 расследований убийств (до этого минимальное количество убийств было 98 - в 2019 г.).

Большая часть убийств в Литве совершили пьяные лица во время бытовых конфликтов.

Полиция пока эти тенденции не комментирует.

В соответствии с другими данными "Евростата", Литва в ЕС все еще в лидерах по количеству убийств на 100 000 жителей (хуже только Латвия).

Кроме того, за весь прошлый год зарегистрировано также меньше других преступлений - чуть больше 42 000. Криминологи, правда, рекомендуют оценивать эти результаты с осторожностью, поскольку зарегистрированные преступления не отражают реальную криминогенную обстановку в стране.

Часть преступлений по разным причинам не регистрируют, например, иногда пострадавшие не обращаются в полицию.

Чтобы составить более четкую картину, надо провести виктимологические исследования, но их в Литве не проводят уже несколько лет.

Кроме того, количество тяжких и очень тяжких преступлений в Литве на протяжении ряда лет остается стабильным.

Интересно, что, вопреки прогнозам, в карантин в Литве не выросло число насильственных преступлений. Их количество, по сравнению с 2020 г. сократилось с 9245 до 7649.

Зарегистрировано и на 20% меньше краж, в 2020 г. их было 10 673, а в 2021 г. – 8555. В Литве расследуют около 1/3 таких преступлений.

Значительно сократилось и количество грабежей, на 35%, по сравнению с 2020 г. - с 479 до 310.

Похоже, во время пандемии активизировались мошенники, количество таких преступлений выросло с 2693 до 3172.

Также попалось больше контрабандистов и любителей разливухи - количество этих преступлений выросло на 1/3.

Полиция активно выявляла и распространителей наркотиков. В 2020 г. за хранение наркотиков без распространения начато 2206 расследований, в 2021 г. – 2329, количество расследований случаев распространения наркотиков выросло с 678 до 750.