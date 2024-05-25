Необычный полет самолета над магистралью удивил водителей

„Дорога A2. Паневежис – Вильнюс. Обеспокоенные участники движения сообщали, что самолет парит в небе, пропеллеры не крутятся. Кажется, будто он хочет сесть на дорогу, но ему мешают машины. Мы думаем, что это часть учений. В тех краях сейчас носится итальянский военный Gulfstream G550 AEW, но он реактивный, а не пропеллерный. Одним словом, вопросы еще будут!“, - сообщают в группе „Рейд“ на Facebook.
Представитель полиции Главного комиссариата Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала изданию 15 min, что сообщение о низко летящем самолете поступило в 16.51 ч. Звонивший сказал, что двухмоторный самолет военной расцветки летал над дорогой Вильнюс–Каунас.
Представитель Литовской армии Гинтаутас Цюнис сказал 15min, что самолет летел очень низко, поскольку проходят учения.
„Это часть военных учений, это самолет M28, самолет союзников. На видео сняли часть тактической тренировки, поэтому самолет летел низко“, – заметил он.
Несколько дней назад Литовская армия предупреждала, что в ближайшие две недели над Литвой будут активно летать военные самолеты.
Сообщалось, что 20-31 мая над Литвой днем и ночью будут чаще летать военные самолеты.