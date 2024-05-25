Необычный полет самолета над магистралью удивил водителей

„Дорога A2. Паневежис – Вильнюс. Обеспокоенные участники движения сообщали, что самолет парит в небе, пропеллеры не крутятся. Кажется, будто он хочет сесть на дорогу, но ему мешают машины. Мы думаем, что это часть учений. В тех краях сейчас носится итальянский военный Gulfstream G550 AEW, но он реактивный, а не пропеллерный. Одним словом, вопросы еще будут!“, - сообщают в группе „Рейд“ на Facebook.