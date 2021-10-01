В последний день команда столкнулась с такими ситуациями, которых на протяжении 4 месяцев не было ни разу.

"У нас только что был инцидент, пришел молодой человек с чужим паспортом. Не те даты рождения, видно, что он моложе. Когда ему сказали об этом, он вырвал паспорт из рук врача и убежал. Мы не могли зафиксировать, кто он, все произошло очень быстро", - сказал глава Национального центра крови Даумантас Гутаускас в передаче Info diena на ЛНК.

Один сбежал, а второго, возможно, прошляпили. Зафиксировали молодого человека, который также, возможно, пришел с чужим документом, но это заметили уже после вакцинации. У работников возникли сомнения в том, что мужчине может быть 40 лет.

Вскоре у специалистов НЦК подозрения начинают вызывать все приходящие.

Оказывается, с подобными ситуациями сталкивались и медработники, которые прививают людей в специальных автобусах и в главном центре вакцинации Вильнюса.

"Приходят с чужими документами, некоторые сбежали, оставив чужие документы. Были и те, кого мы передали полиции. В Litexpo приезжали люди вообще без документов", - сказала координатор главного вильнюсского центра вакцинации Вайда Данеле.

По ее словам, люди с чужими документами обычно приходят за прививкой для родственников или за деньги. На такое люди решаются ради получения "паспорта возможностей".

"Те, кто не хочет прививаться, ищут возможность получить запись в системе e.sveikatа. Находят людей которые не боятся и делают за деньги по 2-3 прививки", - сказала собеседница.

Департамент полиции призывает в таких случаях немедленно вызывать полицию.

"У нас начаты 3 расследования в связи с похищением и использованием чужого документа. За это грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет", - сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Одно расследование начала и Служба спецрасследований (ССР). Клайпедчанин предлагал взятку за подделку записи о вакцинации от COVID-19.