Необычные кадры из жизни волков Каршувской пущи

Дирекция Вейшвильского государственного природного резервата сняла несколько моментов из жизни волчьей стаи.

"Домочадцы рады возвращению члена стаи. Почему мы так думаем? Круглый год вместе редко живет больше 5 волков. Некоторые из них отделяются от стаи, но держатся на той же территории. С весны мы наблюдали вместе 3-5 волков. А здесь их 6", – сказано на сайте резервата.

По данным специалистов, самые большие стаи состоят из 8-12 членов.

Дирекция разместила и еще одно видео.