Необычное поведение вороны, раскачивающейся на ветке

Женщина увидела, что ворона держится за ветку березы и раскачивается на ней головой вниз. Женщина подумала, что птица запуталась в чем-то и ей нужна помощь. Однако потом она увидела, что вороне такое развлечение надоело и она слетела вниз.

Член Литовского содружества орнитологов Гедиминас Петкус сказал, что птицы семейства врановых не только очень умные, но и любят развлекаться, поэтому в данном случае ворона, скорее всего, устроила себе аттракцион.