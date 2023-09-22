Необычное поведение вороны, раскачивающейся на ветке

 
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В вильнюсском микрорайоне Юстинишкес внимание женщины привлекло необычное поведение вороны. Сначала женщина подумала, что птице нужна помощь, но на деле все оказалось не так.

Женщина увидела, что ворона держится за ветку березы и раскачивается на ней головой вниз. Женщина подумала, что птица запуталась в чем-то и ей нужна помощь. Однако потом она увидела, что вороне такое развлечение надоело и она слетела вниз.

Член Литовского содружества орнитологов Гедиминас Петкус сказал, что птицы семейства врановых не только очень умные, но и любят развлекаться, поэтому в данном случае ворона, скорее всего, устроила себе аттракцион.

"Можно увидеть и такое, когда ворона мастерит себе что-то вроде сноуборда из крышки от банки и катается с горки, уносит детские игрушки из песочницы на крышу. Вороны запоминают не только лица людей, но и их походку, проводились самые разные эксперименты", – сказал Петкус.

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