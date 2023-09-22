Необычное поведение вороны, раскачивающейся на ветке

Женщина увидела, что ворона держится за ветку березы и раскачивается на ней головой вниз. Женщина подумала, что птица запуталась в чем-то и ей нужна помощь. Однако потом она увидела, что вороне такое развлечение надоело и она слетела вниз.
Член Литовского содружества орнитологов Гедиминас Петкус сказал, что птицы семейства врановых не только очень умные, но и любят развлекаться, поэтому в данном случае ворона, скорее всего, устроила себе аттракцион.
"Можно увидеть и такое, когда ворона мастерит себе что-то вроде сноуборда из крышки от банки и катается с горки, уносит детские игрушки из песочницы на крышу. Вороны запоминают не только лица людей, но и их походку, проводились самые разные эксперименты", – сказал Петкус.
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