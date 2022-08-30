Пашкявичюс сказал, что гадюка в воде – очень необычное явление. Однако может быть несколько причин такого поведения змеи.
"Гадюка в отличие от ужа не является змеей, которая может себя хорошо чувствовать и на земле и на суше. Уж не просто встречается у водоемов, водоемы жизненно необходимы для ужей. А гадюка - полностью сухопутная змея", – рассказал специалист.
Пашкявичюс заметил, что в литературе упоминается, что змеи могут питаться мелкими беспозвоночными животными: кобылками, кузнечиками. Сам герпетолог видел, как змеи едят и слизней, улиток. Возможно, гадюка как раз и занималась поиском такой пищи.
Пашкявичюс сказал, что гадюка охотиться не только на головастиков, лягушек, но как бы там ни было, все равно это необычное место для этой змеи и необычная пища. Чаще всего гадюки питаются теплокровными животными.
Герпетолог предположил, что, может быть, гадюка использовала листья кувшинки для того, чтобы согреться, поскольку видно, что они растут на открытом и освещенном солнцем месте.
"Причины могут быть разные. Как и у людей, у каждой гадюки свой характер, возможно, эта не избегает водоемов. Может, она такой родилась", – сказал Пашкявичюс.
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