Необычное объявление: как можно купить жилье с живущим в нем человеком?

Такое объявление видела жительница Вильнюса Виктория. Она спрашивала, что делать, если купить такую квартиру, как быть с человеком, который там живет.
"Я видела объявление о продаже квартиры, там сказано, что в третьей комнате на правах узуфрукта живет женщина, выселить ее нельзя. Какую собственность в таком случае получает покупатель, может ли он свободно распоряжаться недвижимостью? Как можно купить квартиру с человеком?" – вопрошала она.
Адвокат член Литовской ассоциации Литовских молодых адвокатов Линас Контримас сказал, что узуфрукт – вещное право пользования чужим имуществом с правом присвоения доходов от него, но с условием сохранения его целостности, ценности и хозяйственного назначения. Это право регистрируется в Центре реестра.
"В данном случае, в зависимости от договора у женщины, живущей в квартире, есть право пользоваться всей квартирой или ее частью. Это определенное ограничение, поскольку соблюдать права узуфруктуария должен и новый покупатель. Покупатель должен разрешить человеку пользоваться своими правами", – пояснил юрист.
Контримас заметил, что узуфрукт может действовать до конца жизни узуфруктуария или в течение какого-то времени, например, до совершеннолетия. Сроки могут быть разными.
Узуфрукт может быть установлен судом, законом или в ходе заключения сделки.
"Случаи бывают, к примеру, такие - человек оставляет завещание, в котором определенное имущество оставляет наследникам, но оставляет за кем-то право жить в этом жилье. Кроме того, такое право может быть предоставлено несовершеннолетним детям. Однако узуфрукт детей на имущество заканчивается, когда такое имущество продают, поскольку после этого имущество этим детям уже не принадлежит. По решению суда бывает так, что если тот из родителей, с которым остаются дети после развода, не может обеспечить детям жилье, а у другого есть какая-то собственность, то суд может разрешить и после развода одному из родителей остаться в таком жилье до совершеннолетия детей", – рассказал юрист.
По словам эксперта, узуфрукт не должен мешать новому владельцу распоряжаться своим имуществом. Но обычно такое жилье бывает дешевле.
"Продать такое жилье сложнее, это сказывается и на цене. Если человек хочет купить жилье для себя, чтобы жить в нем, он должен учесть, что ему придется жить с другим человеком", – сказал Контримас, заметив, что у владельца есть право на содержание и ремонт своего жилья.
У узуфруктуария тоже есть обязательства - он должен платить за жилье, присматривать за ним.
Нередко люди покупают жилье не за свои деньги, а с помощью ипотеки. Контримас отметил, что если так покупать объект с правом на узуфрукт, то получить кредит будет сложнее из-за меньшей ликвидности объекта.