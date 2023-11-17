Необычное объявление: как можно купить жилье с живущим в нем человеком?

"Случаи бывают, к примеру, такие - человек оставляет завещание, в котором определенное имущество оставляет наследникам, но оставляет за кем-то право жить в этом жилье. Кроме того, такое право может быть предоставлено несовершеннолетним детям. Однако узуфрукт детей на имущество заканчивается, когда такое имущество продают, поскольку после этого имущество этим детям уже не принадлежит. По решению суда бывает так, что если тот из родителей, с которым остаются дети после развода, не может обеспечить детям жилье, а у другого есть какая-то собственность, то суд может разрешить и после развода одному из родителей остаться в таком жилье до совершеннолетия детей", – рассказал юрист.