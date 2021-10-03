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Если вы ищете место, где можно насладиться прекрасными видами и при этом расслабиться, посетите уникальный Зарасайский обзорный круг, с которого открывается панорамный вид на Зарасайское озеро.
Необычное место в Литве с завораживающей панорамой: кошелек здесь не нужен, а часы посещения не ограничены
© DELFI montažas

Исключительное архитектурное сооружение было открыто осенью 2011 года. Его высота составляет 17 метров, а диаметр пандуса - 34 метра. Тропа протяженностью 100 м предлагает очаровательную панораму Зарасайского озера. Здесь вы также можете познакомиться с культурным пространством - парком каменных скульптур, рассказывает visitaukstaitija.lt.

Спустившись по лестнице, вы можете пройти по пешеходной и велосипедной тропе вдоль берега длиной 1,4 км и увидеть находящиеся там скульптуры.

Если хотите остановиться, здесь есть скамейки, с которых открывается живописный вид.

В теплое время года посетителей приглашают не только полюбоваться брызгами установленного здесь фонтана, но и попробовать активный отдых. Поблизости есть пункт проката лодок, также модно арендовать велосипеды. Для самых маленьких здесь есть детская площадка с разнообразными развлечениями.

Чтобы посетить этот впечатляющий объект, кошелек не нужен - прогулка по смотровой площадке бесплатна, а часы посещения не ограничены. Найти обзорный круг несложно, его увидите при въезде в Зарасай.

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