Необычное место отдыха в Литве: когда находишься на этом пляже, совсем не хочется на море

Перед поездкой Ориюс выяснил, что группа Žemaitukai - одна из популярных групп из Литвы на платформе Youtube. Одну их песню просмотрели почти 19 млн. раз.
„Мы - народные исполнители, а литовцы любят праздновать, наши песни подходят к праздникам. Я думаю, когда люди веселятся, Žemaitukai должны играть на фоне – так и набираем просмотры“, – предположил Линас.
Трое путешественников приехали в Казлу Руду.
„У нас здесь был один концерт“, – вспоминал Овидиюс.
„Я сам родился в Вилкавишкисе“, – сказал Линас.
По словам Ориюса, Казлу Руда приглашает туристов со всей Литвы.
Первое место, которое посетили путешественники, – усадьба сельского туризма, где нет телефонов и других гаджетов.
Оттуда они отправились на пляж.
„О морском пляже здесь и не думаешь, здесь в Казлу Руде очень хорошо“, – уверял Ориюс.
„Когда я собирал информацию о том, чем заняться в Казлу Руде, все упоминали отличный пляж, – сказал он. – Посмотрите на этот белый песок“.
„Палангский песок, запах Швянтои“, – прибавил Овидиюс.
Линас сказал, что не любит загорать, поэтому стал искать, чем бы ему заняться.
„Здесь есть площадка для пляжного волейбола, мне это нравится“, – заметил он.
„Я люблю пассивный отдых. Здесь есть беседки, мангалы. Я бы занял место здесь“, – сказал Овидиюс.
„Я журналист, но часто себя чувствую пляжным инспектором. Я выяснил, что этот пляж имеет отличительное свойство – по деревянным мосткам можно передвигаться и инвалидам и родителям с колясками, и велосипедистам. Главное, есть мостик на воде, на нем можно посидеть, с него можно прыгать в воду. Сколько людей на нем собирается!“ – рассказал Ориюс.