2024.08.25 11:55

Необычное место отдыха в Литве: когда находишься на этом пляже, совсем не хочется на море

 
Эма Милюнайте
ru.DELFI.lt

Журналист Delfi Ориюс Гасановас этим летом путешествует по Литве. На этот раз он пригласил в путешествие членов группы Žemaitukai. С Линасом Вайткявичюсом и Овидиюсом Петраускасом они отправились в Казлу Руду.

Перед поездкой Ориюс выяснил, что группа Žemaitukai - одна из популярных групп из Литвы на платформе Youtube. Одну их песню просмотрели почти 19 млн. раз.

„Мы - народные исполнители, а литовцы любят праздновать, наши песни подходят к праздникам. Я думаю, когда люди веселятся, Žemaitukai должны играть на фоне – так и набираем просмотры“, – предположил Линас.

Трое путешественников приехали в Казлу Руду.

„У нас здесь был один концерт“, – вспоминал Овидиюс.

„Я сам родился в Вилкавишкисе“, – сказал Линас.

Kazlų Rūda

По словам Ориюса, Казлу Руда приглашает туристов со всей Литвы.

Первое место, которое посетили путешественники, – усадьба сельского туризма, где нет телефонов и других гаджетов.

Оттуда они отправились на пляж.

„О морском пляже здесь и не думаешь, здесь в Казлу Руде очень хорошо“, – уверял Ориюс.

„Когда я собирал информацию о том, чем заняться в Казлу Руде, все упоминали отличный пляж, – сказал он. – Посмотрите на этот белый песок“.

„Палангский песок, запах Швянтои“, – прибавил Овидиюс.

Линас сказал, что не любит загорать, поэтому стал искать, чем бы ему заняться.

„Здесь есть площадка для пляжного волейбола, мне это нравится“, – заметил он.

„Я люблю пассивный отдых. Здесь есть беседки, мангалы. Я бы занял место здесь“, – сказал Овидиюс.

„Я журналист, но часто себя чувствую пляжным инспектором. Я выяснил, что этот пляж имеет отличительное свойство – по деревянным мосткам можно передвигаться и инвалидам и родителям с колясками, и велосипедистам. Главное, есть мостик на воде, на нем можно посидеть, с него можно прыгать в воду. Сколько людей на нем собирается!“ – рассказал Ориюс.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии