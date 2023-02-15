Жителей Гаргждай взятками не удивишь, хотя большинство говорит, что они против взяток.

"Как можно давать взятку за то, за что люди получают зарплату? Так за что мы платим государству?", – вопрошал один мужчина.

"Я никогда не давала взятки и не собираюсь давать", – сказала женщина.

"Это их работа, они должны возить нас в больницу. Не должны мы давать взятки", – сказала другая жительница Гаргждай.

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"Взятки - плохо, я это понимаю. Но без них не пробьешься", – пояснил другой собеседник.

В скорой помощи Гаргждай работают около 30 человек. Сообщается, что на взятке попалась 23-летняя медсестра и 50-летний водитель. Однако коллеги бригады не верят, что они могли взять взятку.

"Мы выясним эту ситуацию, работники все объяснят, тогда сможем комментировать", – сказала LNK представитель станции скорой помощи.

Некоторые работники скорой помощи подозревают, что это провокация недовольного пациента. Врачам к нему приходится приезжать часто.

"Этот пациент часто нас вызывает, часто бывает пьян. Полиция выяснит, был ли он пьян на этот раз, мы не можем ответить на этот вопрос", – сказала представитель Гаргждайской станции скорой помощи.

К этому жителю скорая приезжала не только в понедельник, но и в субботу. Супруга вызвавшего полицию мужчины сказала, что ни о какой взятке не слышала.

"Скорая приехала из-за побоев. Мужчину избили. Скорая оказала помощь, все в порядке. Не было взяток. Дал шоколад в знак благодарности, за то, что сделали укол", – сказала она.

Полиция в скорой нашла 100 евро. Сейчас выясняют, что произошло между медсестрой и пациентом.

Полгода назад в Гаргждай была уволена фельдшер, которая приехала по вызову пьяная.