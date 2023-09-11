Необычная находка: на пляже в Неринге вильнюсец обнаружил меченоса

 
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Kardžuvė Kęsto Plauškos nuotr.
Kardžuvė Kęsto Plauškos nuotr.
В воскресенье вильнюсец Кястас Плаушка недалеко от Юодкранте на пляже зафиксировал необычную картину – на берег Балтийского моря лежала рыба-меч, или меченос, длиной 160 см, пишет madeinvilnius.lt.

"В выходные я поставил перед собой цель. Я приехал на море, решил на автобусе доехать до Ниды и пешком вернуться в Клайпеду. Подумал, может, меня ждут какие-нибудь приключения. Вот так иду и смотрю - у воды лежит меченос. Это было что-то невероятное, я сам - в прошлом ученый, я слышал, что здесь бывают подобные находки, но не думал, что увижу своими глазами", – сказал Кястас.

По его словам, иногда бывает, что меченосы заплывают из Северного моря в Балтийское, но долго в нем не живут из-за недостаточно соленой воды.

kardzuve

"Видно, что море выбросило меченоса на берег недавно, рыба нормально выглядит, не было никакого запаха", – сказал мужчина.

Он информировал о своей находке ученых.

Kardžuvė Kęsto Plauškos nuotr.
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