Необычная находка: на пляже в Неринге вильнюсец обнаружил меченоса

"В выходные я поставил перед собой цель. Я приехал на море, решил на автобусе доехать до Ниды и пешком вернуться в Клайпеду. Подумал, может, меня ждут какие-нибудь приключения. Вот так иду и смотрю - у воды лежит меченос. Это было что-то невероятное, я сам - в прошлом ученый, я слышал, что здесь бывают подобные находки, но не думал, что увижу своими глазами", – сказал Кястас.