Жители района говорят, что к бобрам и ежам они привычные, но вот лису раньше не видели.
"Лису в городе увидишь нечасто. Я видел впервые, однако есть жители, которые пишут, что она тут живет. недалеко около реки есть лесок, видимо оттуда она и пришла. Она прошла рядом со мной, шла в сторону магазина Lidl, за школой П.Машётаса. Жители видели ее и около детского сада Žirmūnėliai", – рассказал Эдвинас Миляускас, который снял лису на видео около дома номер 25 на улице Жирмуну.
Под видео некоторые жители района уверяли, что лиса "местная" и живет в лесочке не один год.
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