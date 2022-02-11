Жители района говорят, что к бобрам и ежам они привычные, но вот лису раньше не видели.

"Лису в городе увидишь нечасто. Я видел впервые, однако есть жители, которые пишут, что она тут живет. недалеко около реки есть лесок, видимо оттуда она и пришла. Она прошла рядом со мной, шла в сторону магазина Lidl, за школой П.Машётаса. Жители видели ее и около детского сада Žirmūnėliai", – рассказал Эдвинас Миляускас, который снял лису на видео около дома номер 25 на улице Жирмуну.

Под видео некоторые жители района уверяли, что лиса "местная" и живет в лесочке не один год.