Необычная картина в Вильнюсе: автомобиль ездил по городу с большим пасхальным яйцом на крыше

Снимками поделились в группе "Рейд в Вильнюсе" на Facebook.
"Запорожец" с большим яйцом на крыше запечатлели на старом Жверинском мосту, на ул. Упес и в других местах.
"Интересно, что об этом думает полиция?" – интересовался один из пользователей.
VНа комментарии отреагировал, похоже, и владелец автомобиля. Он поделился снимком, на котором рядом с "Запорожцем" стоит полицейский автомобиль и написал, что пока у него еще есть права.
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