Необычная картина в Вильнюсе: автомобиль ездил по городу с большим пасхальным яйцом на крыше

Снимками поделились в группе "Рейд в Вильнюсе" на Facebook.

"Запорожец" с большим яйцом на крыше запечатлели на старом Жверинском мосту, на ул. Упес и в других местах.

"Интересно, что об этом думает полиция?" – интересовался один из пользователей.

VНа комментарии отреагировал, похоже, и владелец автомобиля. Он поделился снимком, на котором рядом с "Запорожцем" стоит полицейский автомобиль и написал, что пока у него еще есть права.