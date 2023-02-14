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Дзукийский национальный парк поделился фотографиями, на которых запечатлены три рыси. "В Дайнавской пуще царствует семейство рысей", – писали работники.
Lūšys Dzūkijos nacionalinio parko nuotr.
Lūšys Dzūkijos nacionalinio parko nuotr.

"Эта зима особенная – январь очень теплый, в начале года на реках началось половодье, который продолжается и сейчас. Погода переменчивая, ночью шел снег, днем он растаял. Водоемы и болота восстановили свои ресурсы, растаял лед на озерах.

Кое-кто видел в январе вернувшихся журавлей, гусей и даже чибисов. Весна пришла и на Чепкеляйское болото – на прошлой неделе здесь слышались голоса журавлей. А пока на болоте танцуют журавли, в Дайнавской пуще царствует семья рысей", – сказано на сайте парка.

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