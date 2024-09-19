2024.09.19 07:02

Необычная картина: по озеру плыли два лося

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Briedžiai plaukia per ežerą
Briedžiai plaukia per ežerą
ФОТО: Žuvinto biosferos rezervatas

Жувинтский биосферный резерват поделился великолепными кадрами – два лося плыли через озеро.

„Лоси не купаются, а плывут в спокойное место. Сейчас у лосей начался гон, поэтому они плывут на остров Жувинтаса. Они без особых проблем переплывают все озеро“, – писали специалисты, которые сделали видео, сидя в лодке.

Министерство охраны окружающей среды информировало, что во время гона лоси и олени ищут новые территории, самок и соперников, поэтому теряют бдительность, становятся легкой добычей браконьеров.

Чтобы защитить животных, инспекторы будут чаще осуществлять рейды, проверят автомобили (особенно в темное время суток).

Министерство предупреждает и водителей. Особенно осторожными надо быть на дорогах рядом с лесами, где есть предупреждающие знаки, поскольку во время гона животные мигрируют и могут выбежать на дорогу.

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