09 августа 2023 г. 16:31

Необычная картина на мостах не должна удивлять жителей: там можно увидеть военных

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij
Если в ближайшее время на мосту или под ним вы заметите военных, не удивляйтесь, это проводятся проверки. Военные инженеры будут замерять и оценивать, подходят ли мосты для движения военной техники. Такие работы будут проводить до конца этой недели, поэтому жители не должны удивляться, если увидят в городе военных. По данным Литовской армии, это не первая такая проверка, процесс осуществляется регулярно.

"Люди обращают внимание. Радует, что обычно к нам относятся дружелюбно – сигналят или машут руками", – сказал LNK командующий 1-й инженерной роты капитан Модестас Петравичюс.

Картина необычная, поэтому водители обращают внимание на военных.

"Военные нашей роты во время учений проверяют мосты между Каунасом и Вильнюсом. Военные собирают необходимые данные, такие, как длина моста, количество опор, расстояние между ними. Какая-то специальная техника для этого не нужна", – пояснил Петравичюс.

"На самом деле, по крайней мере мы, услышали об этом впервые. Мы думаем, что это нормально – не только посмотрим как специалисты, но и другие оценят по своим потребностям. Мы оцениваем по тоннажности транспорта. Может, в целом в государственном масштабе какие-то мосты надо укрепить, если там планируется большая нагрузка", – сказал LNK представитель муниципалитета Арунас Висоцкас.

Информация армии нужна для перемещения военной техники.

"Не как, а сколько, какую нагрузку может выдержать конструкция, какая техника сможет ехать", – сказал военный.

Военных больше интересует инженерия, а не состояние мостов.

"Там, где военные проверяли, состояние мостов хорошее", – заверил Висоцкас.

За мостами на дорогах государственного значения присматривает Литовская дирекция автомобильных дорог.

В планах армии - проверка всех мостов в Литве.

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