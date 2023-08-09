Необычная картина на мостах не должна удивлять жителей: там можно увидеть военных

"Люди обращают внимание. Радует, что обычно к нам относятся дружелюбно – сигналят или машут руками", – сказал LNK командующий 1-й инженерной роты капитан Модестас Петравичюс.

Картина необычная, поэтому водители обращают внимание на военных.

"Военные нашей роты во время учений проверяют мосты между Каунасом и Вильнюсом. Военные собирают необходимые данные, такие, как длина моста, количество опор, расстояние между ними. Какая-то специальная техника для этого не нужна", – пояснил Петравичюс.

"На самом деле, по крайней мере мы, услышали об этом впервые. Мы думаем, что это нормально – не только посмотрим как специалисты, но и другие оценят по своим потребностям. Мы оцениваем по тоннажности транспорта. Может, в целом в государственном масштабе какие-то мосты надо укрепить, если там планируется большая нагрузка", – сказал LNK представитель муниципалитета Арунас Висоцкас.

Информация армии нужна для перемещения военной техники.