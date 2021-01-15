Немного робкого оптимизма: первые вести из литовских больниц

Есть несмелые надежды на то, что эта ситуация продлиться дольше, можно будет сократить количество мест для ковидных больных, и предоставить уставшим врачам отпуск, до сих пор это было невозможно. Однако пока, говоря об этом, уточняют - "может быть".

"Как-то опасаюсь чрезмерно радоваться, но пока ситуация необычная: близятся вторые выходные, и никакого напряжения не чувствую. Нет напряженки ни с местами, ни с персоналом. Конечно, спасает вакцинация, и переболевший персонал возвращается в больницы, тоже может продолжить работу.

Это облегчает ситуацию. Все это время врачи работали в напряжении. Если бы такое снижение напряжения продолжалось, можно было бы дать возможность врачам уйти в отпуск", – сказала Delfi представитель Сантаришкской больницы Аушра Билотене-Мотеюнене.

Медики констатируют, что сложившаяся ситуация позволяет вздохнуть свободнее.

"Всю неделю мы наблюдаем спад количества больных. Сейчас в Вильнюсском регионе занятость коек составляет 60-65%, в Алитусе – около 60%, в Друскининкай – еще меньше. В реанимации занятость немного выше – около 70%. Это разумное количество, у нас есть и места, и специалисты, мы можем оказать квалифицированную и качественную помощь, напряжения нет", – сказала Билотене-Мотеюнене.

Она прогнозирует, что и на следующей неделе ситуация будет похожей или даже лучше.